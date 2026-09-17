温州启动十三届市委第十轮巡察

温州日报 2026-09-17 08:18:30

经市委批准，市委第十轮巡察将安排6个巡察组，对市科技局、市住建局、市商务局、市综合行政执法局等4家市直单位开展巡察“回头看”，对温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司、温州滨海新城投资集团有限公司等2家国有企业开展提级巡察。

温州网讯 十三届市委第十轮巡察工作动员部署会昨日召开。会议深入学习贯彻习近平党建思想和习近平总书记关于巡视工作的重要论述，全面贯彻落实市委十三届十次全会精神，传达学习市委书记专题会议和市委常委会会议有关精神，对市委第十轮巡察工作进行动员部署，宣布第十轮巡察任务分工决定。

经市委批准，市委第十轮巡察将安排6个巡察组，对市科技局、市住建局、市商务局、市综合行政执法局等4家市直单位开展巡察“回头看”，对温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司、温州滨海新城投资集团有限公司等2家国有企业开展提级巡察，市委巡察整改工作专项监督组继续对有关重点领域开展巡察整改专项监督。

会议指出，市委十三届十次全会立足“万亿之城”再出发新起点，对深入实施“1361”思路举措、奋力实现“十五五”精彩开局作出全面部署，巡察要主动融入中心大局，深刻把握“发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展”的工作方针，深入发现和推动解决事关全局的重大问题、制约发展的关键问题、深化改革的堵点问题、群众反映强烈的突出问题和影响安全的隐患问题，切实保障党中央和省、市委重大决策部署落地见效。

会议强调，要准确把握本轮巡察不同对象特点、不同任务要求，紧盯主要矛盾，突出问题导向，精准发力监督。对巡察“回头看”的市直单位，要对“没见底”的问题“再了解”，对没发现的问题“再发现”；对提级巡察的国有企业，要通过巡察监督推动上级关于深化国资国企改革各项决策部署落到实处。

会议要求，巡察机构要带头树立和践行正确政绩观，加强统筹协调、凝聚工作合力，坚持实事求是、务求客观精准，强化风险意识、严明纪律规矩，确保圆满完成各项巡察任务。

来 源：温州日报

原标题： 我市启动十三届市委第十轮巡察

记者 黄荣杰 通讯员 温巡宣

本文转自：温州新闻网 66wz.com