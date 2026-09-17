温州日报 2026-09-17 08:18:31

昨天，“来上海，游温州”2026温州入境旅游（上海）推介活动在上海举行。

温州网讯 当瓯韵戏腔在黄浦江畔响起，温州把一封山海邀约递到了世界面前。昨天，“来上海，游温州”2026温州入境旅游（上海）推介活动在上海举行。

上海是全国入境游核心门户和海外游客来华重要集散中心，此次温州文旅赴沪“揽客”，依托上海文旅辐射优势，对接国际旅行渠道、深耕长三角客源市场，同步提振入境游与周边游热度。

活动在南戏《梁祝》选段《十八相送》中开场，一腔瓯韵尽显“南戏故里”深厚底蕴。韩国旅游达人Hello Jackson带来温州三天两晚旅行Vlog并登台分享亲身感受。随后，温州文旅海外推介官作入境旅游推介，温州海外旅游、温州国旅、浙江精诚国旅分别带来海丝文化产品、国际年轻市场入境产品及康养美食推介，集中呈现温州四季皆宜的旅游资源和丰富多元的文旅消费场景。长龙航空作温州国际航线推介。

现场正式发布“温州很美，并不遥远”游客专属礼。面向全球游客的“一张机票游温州”航空礼遇，凭7天内抵温机票或登机牌，26个核心收费景区免首道门票，12个特色游玩项目享五折及以下特惠，超400家商户同步开启折上折；面向外籍人士及港澳台同胞的入境文旅消费券礼遇，可一键领取150元券包，每人可申领三次，累计最高可享450元补贴；面向上海市民的错峰文旅礼遇，每周一至周四（法定节假日除外），凭有效身份证享雁荡山、楠溪江、乌岩岭等23处核心景点免票或半价，17大非遗体验及潮玩项目专属折扣，41家精品酒店、民宿同步配套福利。

随后，三项启动环节依次落地，温州入境游市场再添新动作。数据显示，2026年1—8月，温州全市入境过夜游客14.57万人次，同比增长35.27%，实现旅游（外汇）收入1.4亿美元，同比增长46.93%。

“温州很美，并不遥远”上海市民游温州邀约仪式率先举行，温州各县（市、区）景区代表共同登台点亮景点，向上海市民发出邀约。“万名外籍友人游温州”组团招募计划接续启动，沪温两地旅行社代表携手开启招募行动，依托渠道合力邀约更多外籍友人走进温州。“海外旅游博主探访打卡温州”行动同步启动，来自韩国、委内瑞拉、荷兰、俄罗斯、埃及的五国六位博主登台，共同举起“世界→温州”巨型登机牌，喊出“See you, Wenzhou！下一站，温州！”据悉，他们将走进温州沉浸式体验，通过海外社交平台把温州山海风光与人文故事分享给全球网友。

来 源：温州日报

原标题： 温州文旅“接轨”大上海 三重专属礼邀海内外游客畅游瓯越

记者 冉梦蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com