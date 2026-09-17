775套交付 平阳保租房圆新居民安居梦

温州日报 2026-09-17 08:18:31

近日，平阳县万全和居保障性租赁住房项目正式交付，775套房源以同品质市场租金70%的价格，面向在万全稳定就业的新居民、青年人配租，约400户家庭完成选房。

温州网讯 近日，平阳县万全和居保障性租赁住房项目正式交付，775套房源以同品质市场租金70%的价格，面向在万全稳定就业的新居民、青年人配租，约400户家庭完成选房。

近年来，万全镇工业经济发展迅猛，企业总数突破2000家，常住人口达12万，其中新居民超10万，形成了以制造业为核心的产业集群。大量产业工人和新居民涌入，住房成为他们在万全落脚的第一道门槛。万全和居房源的选址，正是瞄准这一刚需，在产业集聚区就近提供可负担的租赁住房。

选房现场，住户代表按批次有序办理各项手续，从资格审核、材料核验，到签到登记、发放选房顺序号，整个过程规范透明、秩序井然。为方便群众办理业务，温州住房公积金管理中心平阳分中心专门在交付现场派驻工作人员提供服务，推出多项暖心便民举措。承租该项目保障性租赁住房的住户，不仅可以直接使用住房公积金余额直付房租，还能享受免交租房押金的专属优惠，实实在在降低了入住成本，有效缓解资金压力。这批优质惠民房源的落地投用，将精准破解县域新市民、青年人的住房难题，切实补齐区域住房保障短板。

据介绍，项目交付后，平阳县还将持续推进楼栋提质与公共配套升级，统筹优化青年夜校、专业健身房、共享厨房、开放式公共客厅、公益阅览区等空间，精准匹配青年人才健身、学习、社交、休闲需求，全力打造集居住、学习、休闲、社交于一体的高品质技能人才青年社区，切实提升技能人才归属感与幸福感。

“十四五”期间，温州已累计建设筹集保障性租赁住房13.6万套（间），有效解决了26.8万新市民、青年人的阶段性住房困难。“十五五”期间，全市拟竣工交付保障性租赁住房3.8万套（间），新增受益人口10万人。万全和居的落地，正是典型样本。

来 源：温州日报

原标题： 平阳保租房圆新居民安居梦

775套交付，租金为市场价七成

记者 邓帆慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com