温州打造国家数据要素市场化改革试验田 点“数”成金闯三关

潮新闻 2026-09-17 08:28:20

四年来，温州数据产业从无到有、从小到大，用制度创新破解数据流通难题，用产业集聚激活数据要素价值，用数据产品改变城市生活。

近日，国家第二批数据标注先行先试城市名单公布，温州成功入选，成为名单中承担全国医疗健康领域临床诊治方向的唯一试点。得知该消息，温医大附属眼视光医院相关负责人李明深感振奋，“这意味着我们可以更加大胆地探索医疗数据集建设，让医院沉睡的数据实现价值转化，让更多医疗数据产品走向市场。”不久前，该院经过数据标注的眼科医疗数据集，与制药企业合作，交易金额达120万元。

让数据流动起来，能交易、创造价值，这是数据市场化的核心体现。在实际操作中，却没有想象的容易。

数据不同于土地、资本、技术、劳动力，具有虚拟性、易复制性等，存在权属不清、流通交易不畅等问题。这也导致各方因法律风险不敢开放、因技术壁垒不会开放、因价值不明不愿开放。

2022年5月，中国（温州）数安港正式开园，发布数据要素基础制度，温州由此迈出数据要素市场化改革的第一步。四年过去，温州创新制度体系、推动数据应用、拓展数据产业，如今形成数据生态效应：集聚数据生态企业1500多家，成为国家数据要素综合试验区示范园区创建试点城市。

今年是我国“数据要素价值释放年”。从“不敢、不会、不愿”，到如今走在全国前列的数据要素市场化配置改革，温州的探索有何进展？近日，记者走访调研。

中国（温州）数安港启动区。园区供图

先定“规矩”，帮企业放下包袱

中国数安港位于温州瓯海区，和大众印象中清一色玻璃幕墙的高新产业园区不同，这里楼宇高低错落，核心启动区黄白墙体，由当地老旧工业区改建，园区内咖啡馆、餐饮店、篮球场应有尽有，连片的建筑群，有的一幢楼就是一家数据企业，让人感受到技术与生活在这里无缝衔接。

“数据的价值巨大，但很多人不知道如何使用。”走进数安港数字健康社区，温州壹杰医疗科技有限公司负责人黄震回忆，没来数安港时，开发数据产品，就像在雷区里跳舞。“医疗数据涉及患者隐私，如何合法合规开发利用，一直是我们的核心课题。”

这不是个例。数据看不见、摸不着，还能被无限复制。权属是谁的？出了事谁担责？法律边界在哪？这些问题没弄清楚，很多企业宁愿把数据锁在柜子里。

因此要让数据流通起来，第一步就是“定规矩”。

2022年5月，首届数据安全发展大会召开，中国（温州）数安港开园，旨在破解“不敢共享、不会共享、不愿共享”的难题。数安港管理服务中心相关负责人告诉记者，温州探索数据要素市场化改革，做的第一件事，不是招商引资，而是出台基础制度，包括数据安全与合规体系制度规范等。而后逐年增加，在数据合规、权属确定、流通交易、安全治理等领域，累计出台了30多项。这些制度，就像给数据流通设置了一个个“红绿灯”，告诉大家什么路能走，什么路不能走。

光有规矩还不够，还得让企业觉得“有人撑腰”。温州打造“五位一体”司法保障体系——数据资源法庭、检察室、仲裁院、公证服务中心及数据安全保卫支队，五家机构集中办公，集中提供诉讼、仲裁、检察、保卫、公证服务，让数据流通全流程有保障。数据资源法庭的做法，还曾被写入全国两会最高法的报告。

最让企业觉得“靠谱”的，是“三段式”合规评审。

“企业先自己查一遍，数安港聘请全国知名且资深的数据专家为企业开展审查，最后政府部门提供‘背书’。”数安港管理服务中心相关负责人给记者打了个比方，“就像我们去考试，先自己复习，再找老师辅导，最后盖章通过，心里就会更有底气。”

“三段式”的背后，是温州整合了网信、司法、公安等10多个部门，成立了一个“数据安全合规工作组”。每个环节都有人盯，每个风险都有人管。

今年，温州又升级推出了数据要素“四证同办”，企业只需提交一次申请，可以一次性办理数据产权登记、数据知识产权登记、数据资产登记以及数据安全合规评审四项业务，大幅压缩办理时限60%以上。据介绍，今年，温州市人大常委会将《温州市数据产业促进条例》作为立法审议项目，进一步促进数据要素价值释放，再次用法治的力量为数据护航。

中国（温州）数安港数安大厦。园区供图

技术“上锁”，数据可用不可见

踏出“敢用”数据的第一步，还要“会用”。

记者和大部分数据企业交流时发现大家观点一致：数据流通有制度兜底，还需要技术支持。原因很简单：数据在流通过程中，原始数据一旦“出域”，隐私就暴露了。

“传统模式下，数据融合就像把鸡蛋放在一个篮子里，容易打碎。我们不敢把核心数据交给别人，别人也不敢把数据给我们。”每日互动股份有限公司副总裁汤克林，说出了很多企业的顾虑。

温州的解法，是建一个“安全屋”。

在数安港的大数据联合计算平台上，记者看到数据运算的全过程。在这里，数据就像进了“保险箱”。几方企业把数据“放进去”，平台在物理隔离的环境下进行计算，最后只输出结果，原始数据就地销毁。

数安港管理服务中心相关负责人告诉记者，这个技术，叫“无磁盘计算”。它让数据实现了“可用不可见，可得不可拿走”。

基于该平台，每日互动开发了“数智绿波”产品。简单说，就是把交管部门的车流数据和手机地图数据“融合”在一起，算出最佳的红绿灯方案。

“以前做这个项目，交管部门不敢给数据，我们自己也不敢用。现在好了，在‘安全屋’里算，结果拿走，数据不留痕。”汤克林说。

如今，温州500多公里的主干道应用了“数智绿波”产品。后台根据车流数据，调整红绿灯时间，城市通行效率提升了20%以上。该产品现已推广到全国20多个城市，甚至柬埔寨、蒙古等国家也开始应用。

温州的技术，不止这一个“安全屋”。

这个包揽国家数据局6项数据基础设施试点的城市，还搭建了“数据金库”，把原始数据加工成脱敏后的“数据元件”，就像把原油炼成汽油，别人买回去就能用。中电（浙江）数据产业有限公司相关负责人介绍，“经过处理，数据从‘不可控的原料’变成了‘标准化的商品’，还不用担心隐私泄露。”

在温州铁路南站，出租车场站的行驶轨迹数据，经过数据库的加工，形成只保留司机车牌信息、到站和出站定位的数据，这些“数据元件”被企业再加工后发挥大作用。

温州铁路南站工作人员在操作“短途无忧”平台。 共享联盟·瓯海 卢芊好 摄

“每天8.3万人流量，1400辆出租车排队。司机等两小时接一个短途单，心里难受，容易拒载。”温州铁路南站综合管理中心相关负责人介绍，该中心与入驻数安港的麟云数链企业合作，借助园区打通的交通、运管等12类数据，打造了“短途无忧”平台。通过AI自动识别短途行程，给司机开“绿通”，接到短途单后1小时内返站，不用再排队，直接进。

记者实地走访发现，出租车司机汤师傅刚送完一个3.4公里的短途客，返站时道闸自动识别车牌，数字屏立刻显示“绿通车辆”，抬杆放行。这些数据全程在安全的环境下流通，改革后，短途拒载投诉基本清零。“想不到这背后还有数据的功劳。”汤师傅笑着说。

技术的强大，让温州逐渐支撑起更多复杂的数据应用场景。

数据“变现”，让更多人抢着用

敢用，也会用后，有个问题还绕不开：如何让企业愿用、数据产品真正走向市场？

很长一段时间，数据是“成本”不是“资产”。企业投入大量资源采集、存储、处理数据，却不知道怎么把它变成可交易的产品。

2024年，温州数据集团成立，统筹数据基础设施建设、公共数据一级开发、数据要素市场化配置及数据安全保障同时，一项重要任务就是，推动“数据+”产品赋能千行百业。

2026数据安全发展大会现场，机器人展示搬运箱子。 共享联盟·瓯海 蔡温瑞 摄

金融领域最先破冰。温州数据集团下属的温州市大数据运营有限公司最早开发的一款叫“信贷数据宝”的产品，把公积金、产权、社保等公共数据“打包”起来，银行结合征信数据可以直接用它来评估信贷额度。

“以前老百姓办贷款，要跑好几个部门开证明，银行审核也慢。”数据集团相关负责人说，“现在，数据变成了产品”。

更关键的是，温州市大数据运营有限公司因此拿到了378万元的信贷支持。温州银行综合评估“信贷数据宝”本身价值与未来收益，给出数据资产估值，把数据资产当成放贷的质押物。这意味着数据真正实现了从资源到资产再到资金的转化。

这也间接证明，数据产品一旦标准化、合规化，市场空间无限。

生产领域的企业也找到了“钱途”。浙江东经科技股份有限公司就是由传统纸包装企业成功转型数字化、AI化科技企业的典型代表。以前，数据是“死档案”。现在，他们利用数安港的平台，把积累了几十年的行业数据“激活”了，开发了“易单来”等产品。

“不光是我们在用，我们还给全国22个省市的包装企业提供服务。”东经科技办公室项目经理郑成章说。

中国（温州）数安港打造的DeepSeek创新社区。园区供图

传统企业的“老树发新芽”，在温州不是个例。在数安港的带动下，越来越多的企业开始“盘活”手里的数据。有的企业甚至把数据产品作为主营业务的延伸。在医疗领域，壹杰医疗开发的“生成式智慧病历”已在温医大附一院等全国30多家医院推广使用，把医生从繁重的病历书写中解放出来，把更多时间还给患者。

为了帮助企业“卖得掉”，温州发起了“百城行动”。在2026数据安全发展大会上，温州与广州、南京、长沙等17座城市现场签约，目前联盟城市总数增至66个。数据、算力、场景、交易，全部互通互认。也就是说，在温州研发的产品，可以直接卖到全国66个城市的市场。

现在，数据企业纷至沓来。

数安港从当年那个“腾笼换鸟”的老旧工业区，扩展到拥有9大板块、200多万平方米的产业空间。沿着瓯海大道，数安大厦等新地标拔地而起。并且打造了大模型应用、数字文化、具身智能等十大产业社区。在DeepSeek创新社区，温州市具身智能6S中心就像一个机器人综合体，集成60多家企业品牌的100多款产品，被推广应用至城市生产生活。

中国（温州）数安港沿着瓯海大道布局9大板块、200多万平方米的产业空间。 受访者供图

数据产业生态也愈发完善。数安港成立第一年，入驻企业仅有26家，如今1500多家，覆盖了从数据采集、清洗、标注，到流通、交易、模型训练的全链条。温州还拿下了18个国家试点、18个行业级数据实验室和创新平台，落地了国家卫健委等13个部委的垂类数据实验室。

最打动人心的，是那些看得见、摸得着的数据生活场景。

在温州的街道社区，“AI城市服务管家”主动派单，发现垃圾就呼叫最近的无人机器人来清扫；在温州园博园，打开“园博园AI导览”小程序，数字人带你沉浸式游览；在城市地下，“管医生”平台利用管道机器人探查病灶，累计守护温州超1.8万公里城市管网……这些数据产品全部源自数安港。

四年来，温州数据产业从无到有、从小到大，用制度创新破解数据流通难题，用产业集聚激活数据要素价值，用数据产品改变城市生活。眼下，温州还在布局东南Token运营中心，普及中小企业智算服务，继续驰骋在数据经济的“新蓝海”。

来 源：潮新闻

原标题： 温州打造国家数据要素市场化改革试验田 点“数”成金闯三关

记者 王艳琼 王逸群

本文转自：温州新闻网 66wz.com