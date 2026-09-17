温州都市报 2026-09-17 08:32:49

9月15日，国家发展和改革委员会在京召开民营企业座谈会，围绕优化民营企业发展环境、拓展企业投资空间听取意见建议。全国人大代表、德力西集团董事局主席胡成中受邀参会并作交流发言。

温州网讯 9月15日，国家发展和改革委员会在京召开民营企业座谈会，围绕优化民营企业发展环境、拓展企业投资空间听取意见建议。全国人大代表、德力西集团董事局主席胡成中受邀参会并作交流发言。在参会的5家民营企业中，德力西集团是唯一一家浙江企业。

本次座谈会由国家发改委主任郑栅洁主持。来自电气设备、算力基础设施、文化旅游服务、养老服务、商业航天领域的德力西集团、润泽科技、清明上河园、瑞芝康健、蓝箭航天等5家企业负责人参会。

胡成中在发言中表示，当前我国正加快建设新型电力系统，新型电网成为推动能源绿色低碳转型、提升电力保障能力的重要基础。随着新能源加快发展和分布式能源广泛接入，配电网、智能微电网、用户侧能源管理等领域不断形成新的建设需求，为电气制造企业拓展投资领域、加快技术升级提供了新空间。

国家发改委、国家能源局此前印发的《关于促进电网高质量发展的指导意见》提出，到2030年，以主干电网和配电网为重要基础、智能微电网为有益补充的新型电网平台初步建成，接纳分布式新能源能力达到9亿千瓦。

据胡成中介绍，德力西近年来围绕智能配电、新型计量、新能源保护和用户侧能源管理等方向推进产品升级。企业研发的智能塑壳断路器、智能微型断路器等产品已应用于国家电网、南方电网相关项目，并参与多个省份农网改造、新能源配套和数字化示范台区建设。面向光伏、储能等新场景，德力西已开展直流侧保护和控制产品布局，形成DC2000V、DC2500V等产品技术储备。在用户侧，企业自主研发的智能电能表及配套软件支持双向计量、分时计费等功能，目前接入企业云系统的终端设备已超过30万台。

围绕进一步促进产业创新，胡成中提出三点建议：一是加强重大工程建设需求与企业研发能力的前置对接，支持联合研发、试点示范和成果验证；二是推动低压保护、智能计量、通信接口等基础标准衔接，促进成熟技术和产品跨区域应用；三是完善以质量、可靠性、能耗和运维能力为重要内容的综合评价机制，为企业持续创新营造更稳定的市场环境。

来 源：温州都市报

原标题： 国家发改委召开民企座谈会 德力西受邀发出“温州声音”

记者 谢树华

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