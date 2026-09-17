温州都市报 2026-09-17 08:37:00

日前，“来温州？创未来”2026年秋季全国巡回引才活动首站在河南启幕，吸引当地众多高校学子关注。据悉，此次引才活动两天累计接收简历761份，初步达成就业意向218人次。

温州网讯 “这种线下面对面的交流机会特别好。现场有不少岗位与我的专业相匹配，希望能进入后续面试。”日前，“来温州·创未来”2026年秋季全国巡回引才活动首站在河南启幕，吸引当地众多高校学子关注。据悉，此次引才活动两天累计接收简历761份，初步达成就业意向218人次。

河南是温州引进高校毕业生的重要来源省份，常年稳居我市高校毕业生来源省份前五。在此次引才活动中，我市瑞浦兰钧、浙江炜冈科技等一批行业标杆企业携234个岗位参会，涵盖机械工程师、电气工程师、质量工程师、设备工程师、调试工程师等。岗位平均薪资8200元/月，其中瑞浦兰钧设备、工艺、质量工程师等岗位月薪最高达18000元，同时还配套完善的福利待遇，为刚入职场的青年人才提供广阔发展平台与坚实生活保障。

市人力社保局相关负责人介绍，为提升引才对接实效，在活动前期，该局联动浙江省人才市场及河南理工大学、新乡学院等高校，提前推送岗位信息，同时面向周边高校相关专业学生开展宣传动员，力求精准触达求职毕业生群体。

9月9日至10日，两次专场引才活动相继在河南理工大学、新乡学院举行。活动现场人头攒动，各用人单位与高校学子进行了面对面的交流。

“有好的机会，肯定是想回家乡发展。”在得知有家乡企业参与招聘会，温籍学子小潘一早就来到现场。在就业方向上，他重点关注营销岗位，“温州民营经济活跃，销售岗位具备不错的发展潜力。”

好岗位同样吸引众多异地学子。小牛是河南理工大学电气工程自动化专业的大四学生，在认真梳理岗位需求和自身定位后，他向华联机械递交了简历。“在校期间就一直关注温州装备制造产业的发展，这次参会的智能装备企业提供的岗位与我所学的专业知识比较契合，薪酬待遇也不错，希望有机会到温州发展。”

据了解，全国巡回引才活动是温州促进高质量充分就业的一项重要举措。此次2026年秋季全国巡回引才活动预计开展20场次，将覆盖太原、包头、呼和浩特等地。市人力社保局相关负责人表示，将聚焦温州“5+5+N”产业发展，持续开展多渠道招贤纳才系列活动，以产业聚人才、以平台育人才，同时诚挚邀约广大青年学子“来温州·创未来”。

来 源：温州都市报

原标题： 全国巡回引才活动首站218人次达成初步就业意向 质量工程师月薪高达18000元

记者 陈恩欣

本文转自：温州新闻网 66wz.com