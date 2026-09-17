潮新闻 2026-09-17 08:42:56

随着汽笛声响起，9月16日12时，东海海域全面结束休渔期，迎来全面开渔。

随着汽笛声响起，9月16日12时，东海海域全面结束休渔期，迎来全面开渔。温州辖区560余艘渔船几乎同时解缆，洞头、霞关等各大渔港，发动机一齐响起，沉寂许久的渔港再度沸腾，渔民们重整渔具扬帆奔赴东海，开启新一轮耕海牧渔的丰收征程。

16日清晨，洞头东沙渔港早已热闹不已，近百艘渔船整齐列阵停靠港池，静待启航时刻。码头上，海风拂面人声鼎沸，渔民们抢抓开渔前的宝贵时间，细致整理渔网、检修船舶设备、配齐生活物资，做好各项出海准备。

受访者供图

“四个多月的等待，就是为了今天的出征，祝出海的兄弟都顺顺当当。”船老大吴思远干了30年的捕捞，见证了每一次开渔时渔港的热闹欢腾。历经数月休整，他满心振奋。“就等着这一趟出海。”隔壁的船老大吴承育介绍，开渔前夕，船员们已经把船舱发动机从头到尾检修了一遍，网具也重新整理过，备好肉类和水果等出海物资迎接捕捞作业。

受访者供图

据了解，洞头全区现有在册捕捞渔船436艘。自8月“小开渔”起，已有360艘渔船分批出海，开展试捕捞、小规模作业。随着本次全面开捕启动，剩余76艘拖网渔船全部解禁出海投入作业。

而此时，另一支护航的船队早已就位。为守住“开渔季”的水上安全线，温州海事部门联合农业农村、海警等部门，在洞头、瑞安、平阳、苍南等重点水域投入28艘执法船艇、5架无人机开展海空立体巡航。设置9个VTS专台动态疏导航道交通流量，布置6个临时待泊区开展商船临时交通管制，规范渔船进出港秩序，劝离违规占用主航道船舶，有效缓解开渔首日通航压力，全力规避商渔船碰撞风险。

早在9月15日，在浙闽交界海域，温州海事局联动宁德海事、海警、渔业等单位，开展浙闽交界水域跨域联合护航执法，消除交界监管盲区。

全面开渔首日，渔船集中进出港，辖区航道商渔船交汇密集、通航压力激增，海上碰撞风险突出。海事部门全面摸排渔船出港批次、作业时段及高风险水域情况，多渠道向辖区航运企业、在港商船持续推送开渔通航预警信息，引导商船谨慎驾驶、减速瞭望，主动避让作业渔船。

正午12时，伴着嘹亮的开渔号令响彻渔港，一艘艘渔船依次解缆破浪启航，劈波斩浪驶向辽阔东海。

“开渔季既是渔民的丰收季，也是海上安全的关键守护期，”温州海事部门相关负责人表示，部门还将持续紧盯开渔季重点水域、关键时段、核心船舶，全力保障辖区海上通航安全稳定。

随着金秋开渔全面开捕，带鱼、大鲳鱼、鱿鱼等各类时令优质海产将陆续批量返港。恰逢中秋、国庆双节临近，温州本地海鲜市场供应量将持续提升、品类愈发丰富，这也意味着，东海的那口鲜回来了。

（图片由洞头融媒体、温州海事提供）

来 源：潮新闻

原标题： 东海开渔啦！温州560余艘渔船扬帆出征，海鲜自由马上安排

记者 汪子芳 通讯员 沈灿辉 洪高岑 陈炯 陈心森 郑元茹 陈铭

本文转自：温州新闻网 66wz.com