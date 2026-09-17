提醒！国庆假期首日火车票今日开抢
温州网讯 随着国庆假期临近，铁路车票发售进入高峰期。根据铁路12306火车票预售期规定，9月16日起，旅客可通过12306网站、手机客户端购买9月30日（国庆假期前一天）的火车票；9月17日可购买10月1日（国庆假期首日）的火车票。
据国铁集团消息，2026年铁路中秋国庆假期运输自9月23日启动，至10月8日结束，为期16天，其中10月1日为客流最高峰日。今年中秋与国庆双节邻近，中秋短途客流与国庆长途客流交织叠加，铁路总体客流预计高位运行。全国铁路将实行高峰运行图，预计日均计划开行旅客列车约1.3万列，并在京沪、京广、京哈等高铁干线安排开行夜间高铁，最大限度增加热门方向运输能力。
从温州本地情况来看，今年中秋国庆假期火车票抢票热度显著高于往年。由于中秋与国庆相隔仅3天，网上“请3休13”的拼假攻略广泛传播，进一步推高了出行需求。昨天上午，记者在12306平台查询发现，9月30日当天的车票于当天9时30分开售，截至当天10时30分，温州至上海、杭州、苏州、厦门、福州等热门方向部分车次车票已经售罄，其中温州至苏州80个车次中61趟售罄，温州至福州67趟车次中64趟售罄。
铁路部门提醒，温州南站互联网及电话订票起售时间为每日9：30，旅客可通过12306App“我的—起售时间”查询具体车站的放票时间，并提前设置起售提醒订阅。此外，旅客可在车票起售当日预先填写乘车人、车次、席别等信息，利用“购票信息预填”功能实现一键提交订单；未能在首轮抢到车票的旅客，可通过候补购票功能等候余票放出。
铁路部门同时提醒广大旅客，请在铁路12306系统预留真实有效的手机号码并保持畅通，以便及时接收购票及出行提醒信息，合理安排行程。
来 源：温州都市报
记者 蒋文泽
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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