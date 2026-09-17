温州都市报 2026-09-17 09:12:39

“身份证都发来了，还能有假？”男子网上交友，为开启更高交友权限添加“客服”，见“客服”发来身份证照片自证，便对其信任不已，累计转账4万余元。

温州网讯 “身份证都发来了，还能有假？”男子网上交友，为开启更高交友权限添加“客服”，见“客服”发来身份证照片自证，便对其信任不已，累计转账4万余元。

事情要从7月30日说起。王先生通过网络交友APP，加入了一个同城交友群。他本想借此群结交新朋友，但群主却发来一个新的链接，告知他需要先注册会员才能进行交友。

王先生随后点击陌生链接，跳转到了会员开通网站，网站内的“客服”在简单询问住址信息后，发来了大量“同城美女”照片。

“完成三次充值任务，即可免费交友。”在“客服”的保证下，王先生开始了充值认证。起初的任务门槛极低，23元、200元……并且完成后还能立即获得返利。紧接着，“客服”推出500元充值任务，声称完成即可解锁全部权限，可当王先生完成充值后，“客服”告知因他操作失误导致账号冻结，无法返利和解锁配对权限，需继续转账解冻账户。“为了让您有个保障，这是我的身份证！”见王先生有所怀疑，“客服”主动发来了伪造的身份证照片。王先生逐渐放下戒备，再次多次转账，累计“充值”41004元。

直到多次转账后，不仅无法成功提现返利，“客服”也失去联系，王先生才意识到自己遭遇了网络诈骗，随即报警求助。

接警后，瓯海公安分局瞿溪派出所民警吴捷素第一时间梳理案件细节，启动紧急止付机制，精准研判资金流向，成功锁定其中两名涉案嫌疑人。在外地公安的大力协助下，两名涉案嫌疑人最终被一举抓获。

通过警方全力追赃挽损，部分涉案资金已成功挽回并退还至王先生账户。收到钱款的王先生激动不已，专程将一面锦旗送到派出所表示感谢。

警方提醒：所谓同城交友、线下约会，要求注册会员、缴纳保证金的，都是诈骗。如果遇到类似情况，发生实际财产损失，请保留好聊天的截图记录，及时报警求助。

来 源：温州都市报

原标题： “身份证都发来了，还能有假？”轻信“客服”不会诈骗，男子转账4万元

通讯员 徐雁桁

本文转自：温州新闻网 66wz.com