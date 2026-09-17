洞头发布 2026-09-17 09:38:50

9月16日，洞头区委常委会会议暨洞头区委党的建设领导小组会议召开，深入学习贯彻习近平党建思想和习近平总书记关于树立和践行正确政绩观的重要论述，全面落实党中央决策部署和省委、市委工作要求，总结洞头区学习教育工作，推动学习教育常态化长效化，为加快建设名副其实的海上花园提供坚强保障。

9月16日，洞头区委常委会会议暨洞头区委党的建设领导小组会议召开，深入学习贯彻习近平党建思想和习近平总书记关于树立和践行正确政绩观的重要论述，全面落实党中央决策部署和省委、市委工作要求，总结洞头区学习教育工作，推动学习教育常态化长效化，为加快建设名副其实的海上花园提供坚强保障。洞头区委书记何莉平主持会议并讲话。

会议指出，自学习教育开展以来，洞头区上下深学细悟习近平党建思想、习近平总书记关于树立和践行正确政绩观的重要论述和“三个认认真真、扎扎实实”重要指示精神，紧扣“立党为公、为民造福、科学决策、真抓实干”总要求，一体推进“学查改”，思想根基持续筑牢，问题整改纵深推进，为民底色不断彰显，干事劲头全面提振，涌现出一批树立和践行正确政绩观的生动实践。

会议强调，洞头区上下要认真学习领会习近平总书记重要指示精神，按照中央和省委、市委部署要求，持续巩固拓展学习教育成果。要在淬炼政治忠诚上久久为功，坚持把“铸魂”摆在首位，持续做深做精做透循迹溯源，推动政绩观教育从集中性教育向常态化教育延伸，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。要在推动高质量发展上实干担当，始终牢记习近平总书记殷殷嘱托，大力弘扬“六干”作风，聚力项目攻坚、招商引资、缩差共富等重点领域提速突破，推动弘扬海霞精神、发展海洋经济、建设海上花园不断取得新成效。要在深化整改整治上紧抓不放，适时开展学习教育“回头看”，对已销号问题继续抓好巩固提升，强化举一反三、建章立制，持续强化警示震慑。要在常态长效建设上固本培元，将循迹溯源学习、领导包案破难、民生信访治理等管用举措固化为常态制度，长效推进集中整治群众身边不正之风和腐败问题攻坚、整治形式主义为基层减负等各项工作，不断巩固风清气正的良好政治生态。

来 源：洞头发布

原标题： 区委常委会会议暨区委党的建设领导小组会议召开

记者 林锐、潘道阳

本文转自：温州新闻网 66wz.com