乐清发布 2026-09-17 09:36:59

9月16日，乐清市委常委会召开会议，认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要文章、重要指示精神，研究部署乐清市贯彻落实意见。

9月16日，乐清市委常委会召开会议，认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要文章、重要指示精神，研究部署乐清市贯彻落实意见。

乐清市委书记戴旭强主持会议。

会议强调

要认真学习贯彻习近平总书记在《求是》杂志上发表的重要文章《坚持落实管党治党政治责任》精神，深化思想认识，深刻领悟“抓好党建是本职、不抓党建是失职、抓不好党建是不称职”的深刻道理，主动担责、自觉履责、从严尽责，切实做到管党治党真管真严、敢管敢严、长管长严。要健全责任体系，压紧压实各级党委（党组）全面从严治党主体责任、党委（党组）书记第一责任人责任和班子成员“一岗双责”、纪检监察机关监督责任，推动形成齐抓共管工作格局。要强化监督执纪，充分发挥问责刚性约束作用，一严到底纠治“四风”顽疾，深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治，做好巡视巡察整改“后半篇文章”，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去。

要认真学习贯彻习近平总书记对山东青岛市北海造船厂一货轮火灾事故作出的重要指示精神，以案为鉴、警钟长鸣，切实增强忧患意识、底线思维，以“时时放心不下”的责任感抓实抓细安全生产各项工作，坚决维护人民群众生命财产安全。要举一反三、深查细改，持续深化老旧工业园区、九小场所、危化品企业、城市燃气管道、大型旅游设施等重点领域、重点场所隐患排查整治，进一步加强动火作业、密闭空间作业等高风险环节安全监管，坚决防范和遏制重特大事故发生。要压实责任、从严从实，切实做到守土有责、守土尽责，把各自安全形势分析透，找准问题、做实举措，带动广大党员干部时时刻刻把安全工作抓在手上，形成一级抓一级、层层抓落实的防控体系。

要认真学习贯彻习近平总书记出席金砖国家领导人第十八次会晤第一和第二阶段会议时的重要讲话精神，立足乐清的港口和开放优势，打好“稳拓调优”组合拳，建强用好各类开放平台，充分发挥乐清籍海内外人士、出海企业作用，积极融入高质量共建“一带一路”，持续深化同金砖国家的经贸、产业、科教、文化等各领域合作，为乐清市高质量发展注入新的动力活力。

要认真学习贯彻习近平总书记对侨务工作作出的重要指示、在党外人士座谈会上的重要讲话精神，以及2026年全省统一战线暑期读书会精神，坚持凝心铸魂，筑牢统一战线共同思想根基，持续深化循迹溯源，引导乐清市统一战线成员坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。要聚焦中心大局，发挥统一战线强大法宝作用，鼓励支持广大统战成员主动投身做强工业经济、文旅经济、港口经济等重点工作，助力更多人才、项目、技术、资金等要素向乐清集聚，为建强温州都市圈北翼中心凝聚最广泛的人心和力量。要注重强基固本，提升统一战线工作整体效能，牢固树立“一盘棋”思想，加强与党外人士联系沟通，把统战工作融入日常、抓在经常，形成齐抓共管、协同推进的整体合力。

要认真学习贯彻省委书记王浩在温州调研讲话精神，以及温州市县（市、区）委书记座谈会精神，牢固树立和践行正确政绩观，坚持长短结合、标本兼治，强化风险排查整治，提升气象精细化预报预警能力，做到“打一仗、进一步”，持续增强本质安全水平和防灾减灾能力。要聚焦稳进提质，稳住经济基本盘，全力攻坚“三季红”；聚焦创新赋能，做强产业主引擎，加速壮大新质生产力；聚焦共富共享，增进民生新福祉，让发展成果更多更公平地惠及广大群众；聚焦除险保安，筑牢安全防火墙，为高质量发展营造平安稳定环境。

会议还研究了其他事项。

来 源：乐清发布

原标题： 乐清市委常委会召开会议

记者 朱琼洁

本文转自：温州新闻网 66wz.com