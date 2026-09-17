永嘉发布 2026-09-17 09:37:45

9月16日，永嘉县委召开功能区、乡镇（街道）党（工）委书记座谈会。

9月16日，永嘉县委召开功能区、乡镇（街道）党（工）委书记座谈会，永嘉县委书记钟方成强调，要全面落实习近平总书记“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署、市委“1361”思路举措，进一步强化争先意识、实干作风，奋战三季度、跑好下半场，全力推动永嘉县经济社会高质量发展。永嘉县四套班子领导胡宝锋、王晓雄、黄金锡等参加会议。

会上，各乡镇街道及县直部门负责人围绕重点工作作交流发言；各分管永嘉县领导就条线工作进行了部署。

钟方成指出，今年是“十五五”开局之年，永嘉县正奋力向经济强县迈进，各地各部门要准确把握当前经济运行态势，切实增强责任感和紧迫感，不待扬鞭自奋蹄，主动出击破难题，提高工作专注度，细化工作颗粒度，切实营造比学赶超的浓厚氛围、掀起大抓大干的热潮，统筹推进传统产业焕新升级、新兴产业培育壮大、未来产业前瞻布局，努力答好平安、发展、民生“三张报表”，确保全年目标圆满完成，推动高质量发展取得新成效、再上新台阶。

钟方成强调，各地各部门要保持“拼”的姿态，对照年度目标任务，对标差距、加压奋进，明确时间表与路线图，狠抓项目建设，扩大有效投资，夯实工业底盘，做强要素支撑，多措并举激发消费潜能，持续打好外贸“稳拓调优”组合拳，不断增强经济发展内生动力。要增强“抢”的意识，提前做好重大项目储备，积极争取上级优惠政策，压茬推动签约项目快开工、在建项目快竣工、投产项目快达效，增强发展韧性与后劲。要提升“优”的环境，深入市场主体和项目现场调研走访，紧密对接企业发展所需，主动靠前服务，及时为企业排忧解难，营造“四最”一流创新生态、“三最”开放环境。要更好统筹发展与安全，全力防风险保安全，常态化开展各类风险隐患排查整治，坚决守牢安全生产、生态环保等底线，推动高质量发展和高水平安全良性互动。

钟方成强调，乡镇部门“一把手”要坚持“严”的作风，牢固树立和践行正确政绩观，抓好班子、建强队伍、转变作风，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去，强化以实干实绩论英雄的鲜明导向，把基层一线、产业前沿、项目现场作为主阵地，注重在一线发现问题、解决问题、推动落实，持续在精准系统谋划、布局未来赛道上主动作为，打造一支高水平产业型干部队伍，引领永嘉县干部以昂扬姿态投身高质量发展实践。

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原标题： 县委召开功能区、乡镇（街道）党（工）委书记座谈会

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com