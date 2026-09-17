平阳县委书记孟晓斌督导强城行动暨重点项目建设工作

平阳发布 2026-09-17 09:38:37

9月16日，平阳县委书记孟晓斌前往昆阳、鳌江、万全等乡镇，督导强城行动暨重点项目建设工作。

9月16日，平阳县委书记孟晓斌前往昆阳、鳌江、万全等乡镇，督导强城行动暨重点项目建设工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于城市工作的重要论述精神，坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立“项目为王”理念，全力推动重点项目建设提速提效，以项目之进支撑发展之稳，加快打造温州大都市区副中心主窗口。

在万全镇，孟晓斌首先走访万全镇体育中心，实地察看工程进度，叮嘱属地乡镇和相关部门要主动靠前服务，加强协调配合，在保证质量和安全的前提下，抢抓施工黄金期，全力以赴加快项目建设。

在卓人年产30万套新能源汽车智能空气悬架充气泵总成数字化车间建设等项目施工现场，孟晓斌详细了解项目建设进展、产品研发等情况，勉励企业加快数字化车间建设步伐，以科技创新引领产业升级，不断提升核心竞争力和市场占有率。

在昆阳镇城东新城A28地块，孟晓斌认真听取城东新城项目开发情况。他要求，要紧扣新型城镇化建设目标，坚持高起点规划、高标准建设，持续完善城市功能配套，全面提升城市品质；要聚焦“产城人”融合发展，加快导入OPC社区、电商、数字经济等新业态，加快产城融合、赋能产业发展，让城市发展成果更多惠及人民群众。

在昆鳌科创城，孟晓斌详细了解杭州大厦501项目建设情况，要求相关部门要加快项目建设进度，强化要素保障，及时协调解决项目推进中的堵点难点问题，确保项目早建成、早投用、早见效。

孟晓斌还来到铁路平阳站至昆阳公路工程现场，了解县域主中心交通项目进展情况。他要求，要立足长远、科学谋划，加快构建内畅外联的交通路网体系，以交通先行支撑城市能级提升，为县域主中心一体化发展提供坚实保障。

督导中，孟晓斌强调，重点项目建设是推动强城行动落地见效的重要抓手，也是稳增长、惠民生、增后劲的关键支撑。各地各部门要以更高站位抓项目，切实增强责任感和紧迫感，紧盯目标任务，倒排工期、挂图作战，确保项目按时间节点有力有序推进。要以更实举措强保障，深入项目一线解难题、促落实，形成推动项目建设的强大合力，为项目建设创造良好环境。要以更大力度促统筹，以高质量项目建设推动城市能级提升、产业转型升级，为平阳高质量发展提供坚实支撑。

平阳县领导华怀健、钱况等参加督导。

来 源：平阳发布

原标题： 孟晓斌督导强城行动暨重点项目建设工作

记者 徐远虑、鲍思冲

本文转自：温州新闻网 66wz.com