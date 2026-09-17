中央气象台 2026-09-17 10:19:39

据中央气象台9月17日6时消息：今年第25号台风“杜鹃”（热带风暴级；英文名称：Dujuan；名字来源：中国；意义：杜鹃花）已于昨天（16日）晚上在西北太平洋洋面生成，今天（17日）早晨5点钟其中心位于塞班东北方向约530公里的洋面上，就是北纬18.1度、东经149.7度，中心附近最大风力有8级（20米/秒），中心最低气压为995百帕，七级风圈半径为150~480公里。

预计，“杜鹃”将以每小时40公里左右的速度向偏北转西偏北方向移动，强度逐渐增强，19日开始转向北到东北方向移动，逐渐趋向日本以南洋面。未来“杜鹃”对我国近海无影响。

来 源：中央气象台

原标题： 今年第25号台风“杜鹃”生成

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