温州都市报 2026-09-17 10:19:40

昨晚，位于上海的中国浦东干部学院内，“戏从温州来”2026南戏经典文化专场演出——永嘉昆剧团原创廉政昆剧《监察御史徐定超》精彩上演。

温州网讯 昨晚，位于上海的中国浦东干部学院内，一句“丹心一片，装的是黎民百姓，为的是家国江山，容不得污吏与强梁”如金石掷地，瞬间将观众带入清代监察御史徐定超的精神世界。大幕起落间，“戏从温州来”2026南戏经典文化专场演出——永嘉昆剧团原创廉政昆剧《监察御史徐定超》精彩上演，为观众呈现了一场廉政艺术文化盛宴，再次擦亮“南戏故里”文化金名片。

舞台上，演员们全情投入，将昆剧艺术的魅力展现得淋漓尽致；舞台下，观众们沉浸在精彩剧情中，感受视觉与心灵的双重震撼。沉浸式的演出、一波三折的剧情，让观众对“一身正气，两袖清风”有了更深刻的体会。

该剧以清代温州籍监察御史徐定超为主角，生动再现其查办段之桂（化名）贪污案时“铁面查段案、连劾十六贪”的刚正事迹。舞台上，“津门查案”“连劾贪官”等情节环环相扣、张力十足，徐定超清正廉明、不畏强权、担当有为的清官廉吏形象渐次丰满，一曲守护世道人心的正气之歌在剧场内回响。

演出结束后，中国浦东干部学院的学员们仍意犹未尽，边走边交流观剧感受。一位学员说：“最打动我的是徐定超那句‘丹心一片，装的是黎民百姓，为的是家国江山’。这不是一句简单台词，而是一堂直抵人心的廉政课。”另一位学员表示：“‘铁面查段案、连劾十六贪’让我们看到什么是担当、什么是斗争精神。面对歪风邪气，不能当‘老好人’，要敢于较真碰硬。”还有学员感慨：“用昆剧讲廉洁故事，既有传统韵味，又有现实警示。这样的沉浸式党性教育，比单纯说教更入脑入心。”

作为浙江文化艺术发展基金、温州文化艺术发展基金两级共同资助项目，该剧融永昆艺术之清雅与监察文化之刚正于一炉，是中华优秀传统文化滋养廉洁力量的生动实践。

永嘉昆剧团团长徐律表示，2023年开始对该剧进行编排，创作时长近16个月。其间邀请一级编剧王焱、一级导演王文龙等业界专家参与创作，并邀请世界温州人文艺家成员、一级舞美设计师倪放等行业大咖，在剧本、唱腔、舞美、表演等方面精雕细琢，实现思想性、艺术性、观赏性的统一。此次特邀中国戏剧家协会副主席谷好好担任艺术顾问。全剧剧情紧凑、表演细腻，唱词雅致而富有诗意，舞美简约大气，既保留了昆剧的传统韵味，又注入了现代审美与政治教育的张力。2024年1月2日正式首演后，主创团队持续吸纳各方意见进行修改提升，最终塑造出兼具历史厚度与时代温度的“清风IP”。

这部“清风IP”正走向更大舞台。该剧先后在温州、杭州、苏州、北京等地巡演百余场，吸引线上线下观众超37万人次观看；2024年5月亮相第九届中国昆剧艺术节并荣获“优秀剧目”奖；2025年作为第十九届中国戏剧节展演剧目亮相，并于同年11月献演北京国家大剧院；2026年5月26日，该剧作为“清廉典型”剧目被引入浙江省委党校主体班次课堂，创新开展沉浸式党性教育教学活动；该剧主演梅傲立凭借饰演徐定超一角荣获第十六届浙江省戏剧大赛“优秀演员”奖。

来 源：温州都市报

原标题： 永昆《监察御史徐定超》唱进浦东干部学院

记者 叶锋

本文转自：温州新闻网 66wz.com