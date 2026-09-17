央视财经 2026-09-17 10:54:30

近日，由新疆地质局水文环境地质调查中心实施的南疆沙漠找水项目取得新突破，在塔克拉玛干沙漠南缘的民丰县安迪尔乡和沙漠腹地的麻扎塔格山南区域新发现两处大型地下水，打破了“沙漠地下只有死水、咸水”的传统认知。

项目团队还建成塔克拉玛干沙漠锁边工程苦咸水利用试验站，实现沙漠苦咸水的安全灌溉利用，为锁边工程提供新的水源支撑。

新疆地质局水文环境地质调查中心南疆沙漠找水项目负责人康剑表示，这次是“星、空、地、井”一起上，天上通过卫星看构造，飞机航空物探扫面，地面再做物探、钻探验证，结果发现这里的地下水是流动的、可更新的，淡水和咸水都有。

项目团队建立了三维模型和水文地质概念模型，精准划分咸淡水分布界面，并在此基础上构建了集遥感、地球物理、水文地质调查、生态环境等数据融合的研究方法，精准回答“有没有、有多少、怎么用”的系统性问题。

新疆地质局水文环境地质调查中心主任张磊表示，这个项目的意义绝不仅仅是找到了多少水，我们要回答的是水资源能不能可持续地支撑沙漠区长远发展，为南疆水安全格局的重构提供地质方案。

来 源：央视财经

原标题： 塔克拉玛干沙漠，有新发现

本文转自：温州新闻网 66wz.com