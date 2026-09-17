9月20日起，永嘉龙山隧道将全封闭施工！
中国永嘉微信公众号 2026-09-17 10:54:31
从2026年9月20日至2026年9月24日止，对东城街道龙山隧道实施全封闭施工。
关于对永嘉县东城街道龙山隧道实施临时限制交通措施的通告
因永嘉县东城街道龙山隧道升级亮化工程施工需要，为确保施工期间道路通行安全，根据《中华人民共和国道路交通安全法》第三十九条之规定，经永嘉县综合行政执法局申请，永嘉县公安局交通管理大队决定，从2026年9月20日至2026年9月24日止，对东城街道龙山隧道实施全封闭施工。全封闭期间，禁止一切车辆和行人通行。途经车辆须通过208省道、环城东路等周边道路绕行。
在临时限制交通措施期间，请广大驾驶人和群众予以支持配合，注意交通引导指示标志，做好提前绕行，服从现场管理人员指挥，由此给您带来不便之处，敬请谅解。
特此通告
永嘉县公安局交通管理大队
2026年9月16日
来 源：中国永嘉微信公众号
原标题： 9月20日起，永嘉龙山隧道将全封闭施工！
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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