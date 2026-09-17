平陆运河，通达向未来

新华网 2026-09-17 11:29:19

16日上午，随着5000吨级货船鸣笛启航，新中国成立以来第一条国家层面统筹建设的通江达海运河工程——平陆运河建成通航。

16日上午，随着5000吨级货船鸣笛启航，新中国成立以来第一条国家层面统筹建设的通江达海运河工程——平陆运河建成通航。

总长134.2公里的平陆运河，是有机衔接“一带一路”、西部陆海新通道的骨干工程。孙中山先生曾在《建国方略》中畅想的大西南出海梦，跨越百余年终于得以实现。

向海之路是一个国家发展的重要途径。举世瞩目的平陆运河，是条什么河？

这是一条科技赋能、开放共赢的“智慧之河”。

马道枢纽下闸首，两扇千吨级闸门缓缓合拢，“密不透光，滴水不漏”。闸门闭合缝隙国家标准是0.15毫米，而建设者们做到了0.05毫米，比一张纸还薄。

创新突破让平陆运河奔腾不息。1项世界首创、4项世界之最、21项重大技术创新、申报220余项发明专利……从规划设计到施工质控，平陆运河为全球现代运河建设贡献了“中国方案”，彰显世纪工程的硬核实力。

一河奔流，通达向海。据介绍，平陆运河通航后，西南地区货物经运河出海较经传统路径缩短内河航程560公里以上，到东盟主要港口航程大幅缩短，综合物流成本降低18%—30%，每年可为社会节约运输费用超50亿元。随着“西南货走西南港”终于实现，高水平对外开放有了更坚实支撑，中国与世界的双向奔赴有了更广阔空间。

这是一条惠及民生、助力发展的“富民之河”。

平陆运河起点平塘江口，自古便是钦盐北运要道和舟楫繁忙的商埠，素有“千年盐埠”的美誉。岁月更迭，几经沉寂的江口老街，因运河建设再度游人如织、烟火升腾。当地群众依托文旅、物流、餐饮等业态在家门口创业增收，由衷感慨“生活更有奔头了”。

工程建设期间，以工代赈带动7万余群众就业；新改建104座各类桥梁、建成6所运河小学；供水管网接连落地，安置新村拔地而起……这项宏伟工程，折射造福人民的发展温度。

平陆运河打通的是水运航道，也是产业升级、群众增收的致富通道。航道、船闸、港口串珠成链，临港高端制造、现代仓储物流、跨境商贸等产业沿线集聚，西南特色农产品、工业制成品等借河出海、扬帆远航，将为区域发展不断注入新动能，为老百姓的好日子带来新希望。

这是一条绿意绵延、万物共生的“生态之河”。

让船能过，让鱼也能过。平陆运河青年枢纽除船行航道外，还有一条静静延伸的特殊通道——480多米长的鱼道。

枢纽上下游落差近10米，为了让鱼类能够逐级缓行，鱼道内部精心设计了迂回3圈的竖缝式结构。建设期间声呐监测数据显示：上行鱼78474尾、下行鱼119987尾，超过10种鱼类成功洄游。

“我们不是去征服自然，而是尊重自然。”建设者这句话说得朴素，却道出人与自然和谐共生的真谛。

平陆运河建设过程中，百年古树连根带土移栽新家，枝叶依然繁茂；专门搭建动物通道桥、鸟类生态廊道与鱼类洄游通道；原生红树林、滨海湿地完整保留，白鹭翩飞、水清岸绿的生态景致依旧如故……实实在在的生态保护举措，让平陆运河成为万物共生的绿色长河。

67年前，上千名青年肩挑背扛，硬是在奔流的钦江上，“徒手”筑起青年水闸，以解灌溉之困。如今，青年水闸完成使命谢幕，更大的青年枢纽静卧江畔，成为平陆运河江海衔接的最后一级关键枢纽。“青年水闸是前世，青年枢纽是今生”，正如河流奔腾不息，奋斗者追梦的步伐也从未停止。

“年轻”的平陆运河，承载着梦想和期盼，奔向辽阔的大海，奔向美好的未来……

记者：朱丽莉、王志艳

原标题：新华网评·蒸蒸日上的中国丨平陆运河，通达向未来

封面图：杨宽 张倩 邓阳 杨驰

来 源：新华网

本文转自：温州新闻网 66wz.com