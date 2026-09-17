央视：开渔啦 浙江温州渔船逐浪争“鲜”出海
央视 2026-09-17 11:16:38
9月16日，随着黄海和东海的伏季休渔期正式结束，我国四大海域迎来全面开渔。在浙江温州，千帆蓄势待发、渔民整装出海，沉寂数月的渔港再度热闹起来。
9月16日，随着黄海和东海的伏季休渔期正式结束，我国四大海域迎来全面开渔。在浙江温州，千帆蓄势待发、渔民整装出海，沉寂数月的渔港再度热闹起来。
在温州平阳，渔民们有条不紊地整理渔网、检查设备、装载物资，做好最后的出海准备。据了解，平阳本次参与全面开捕的渔船合计48艘，其中，单拖44艘、渔运1艘，刺网类3艘。
平阳县农业农村局渔业发展专班组工作人员 温正表：提醒广大渔民朋友，出海一定要落实好安全防护措施，严格遵守渔业法规，守护好渔业资源和海上生产安全，祝大家平安出海，满载而归。
在温州洞头，渔船沿港池一字排开，中午十二时，随着洪亮的开渔号令响起，渔船纷纷解缆启航。
渔民 吴思远：等了四个半月，今天心情非常激动，祝渔民朋友们一帆风顺，满载而归。
为保障本次开渔工作平稳有序开展，开渔当日，当地渔业部门提前谋划、靠前服务，全方位筑牢海上安全生产防线。
洞头区农业农村局海洋与渔业行政执法一中队副中队长 陈坚：在渔港内，执法人员会对渔船进行安全性检查，确保渔船不安全不出海。联合海事、交通、海警等部门，对重点出港水域进行临时交通管制，让渔民渔船有序出港开捕。
来 源：央视
原标题： 开渔啦 浙江温州渔船逐浪争“鲜”出海
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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