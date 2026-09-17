美联储三年多来首次加息
9月16日，在美国首都华盛顿，美国联邦储备委员会主席凯文·沃什出席记者会。新华社记者 李睿 摄
美国联邦储备委员会16日结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点，到3.75%至4%。
联邦公开市场委员会当日一致同意加息的决定符合市场此前预期，为2023年7月底以来美联储首次加息。
美联储在声明中表示，通胀依然高企，当日的货币政策决定将为通胀更快回落到联邦公开市场委员会2%的目标提供支持。
近期能源价格上涨和美国国债收益率走高让美联储面临显著压力，市场对美联储加息预期不断升温。
美联储当日发布的经济预测摘要显示，美联储官员小幅上调对今年通胀和经济增长的预期，对今年失业率预测的中值则从6月的4.3%降至4.1%。对今年联邦基金利率的预测中值从6月的3.8%升至4.1%，对2027年和2028年的联邦基金利率预测中值则均升高50个基点。
美联储从2022年3月至2023年7月进行11次加息以应对新冠疫情后出现的高通胀。随着经济降温，美联储转而从2024年9月至2025年12月实施6次降息，今年1月至7月则连续5次选择维持利率不变。
来 源：新华网
记者 刘亚南 徐静
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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