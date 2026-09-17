乌克兰首都基辅传出两轮强烈爆炸声
新华网 2026-09-17 11:18:12
当地时间17日凌晨2时13分至20分，新华社记者在乌克兰首都基辅听到两轮密集爆炸声。乌克兰空军在社交媒体发文称，乌克兰全境拉响防空警报，俄罗斯军队向基辅发射多枚导弹。
乌空军当天2时3分至24分发布多条空袭预警信息，称俄军米格-31战机升空并发射多枚导弹，导弹从苏梅州、切尔尼戈夫州向基辅州和基辅市方向移动。
9月17日凌晨，乌克兰首都基辅市第聂伯区遭多枚导弹袭击并升起浓烟。新华社记者 李东旭 摄
新华社记者于2时20分左右看到，基辅市第聂伯区遭袭后多个地点升起浓烟。
乌民众在社交媒体发文说，空袭导致基辅市部分区域供水中断。
9月17日凌晨，乌克兰首都基辅市第聂伯区遭多枚导弹袭击并升起浓烟。新华社记者 李东旭 摄
9月17日凌晨，乌克兰首都基辅市第聂伯区遭多枚导弹袭击并升起浓烟。新华社记者 李东旭 摄
来 源：新华网
原标题： 乌克兰首都基辅传出两轮强烈爆炸声
记者 李东旭
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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