中国新闻网：浙江洞头渔民“出征记”：万事俱备 盼丰收满载

中国新闻网 2026-09-17 11:19:16

历经四个半月的伏季休渔养护，东海海域渔汛丰盈、生机焕发。9月16日12时，浙江温州洞头区也迎来全面开渔，沉寂许久的渔港再度沸腾，渔民们重整渔具、扬帆起航，奔赴蔚蓝大海，开启新一轮耕海牧渔的丰收征程。

历经四个半月的伏季休渔养护，东海海域渔汛丰盈、生机焕发。9月16日12时，浙江温州洞头区也迎来全面开渔，沉寂许久的渔港再度沸腾，渔民们重整渔具、扬帆起航，奔赴蔚蓝大海，开启新一轮耕海牧渔的丰收征程。

清晨的洞头东沙渔港，早已迎来热闹繁忙的景象。近百艘渔船整齐列阵、停靠港池，湛蓝船体伴着粼粼波光，静待起航时刻。码头上，海风拂面、机器轰鸣、人声鼎沸，处处涌动着蓄势待发的生机与活力。

渔船蓄势待发。陈炯 摄

渔民们抢抓开渔前的宝贵时间，细致整理渔网、检修船舶设备、配齐生活物资，有条不紊做好各项出海准备。对于世代靠海为生的渔民而言，休渔期的坚守与等待，皆是对金秋丰收的满心期许。

深耕渔业捕捞30载的船老大吴思远，历经数月休整，满心振奋。他说，“长久的等待就为了今天新的出征，内心充满了激动与期盼，也祝愿所有出海渔民一帆风顺、平安顺遂、满载而归。”

船老大吴承育表示，开渔前夕，船员们已经全面完成船舱发动机检修、网具整理养护工作，备足肉类、水果等出海物资，以完备状态迎接捕捞作业，期盼此次出海鱼虾满舱、丰收满载。

正午12时，伴着嘹亮的开渔号令响彻渔港，一艘艘渔船依次解缆、破浪起航，劈波斩浪驶向辽阔东海。船尾翻涌的层层白浪、连绵不绝的航行轨迹，承载着海岛渔民的辛勤汗水，也寄托着百岛乡村的丰收愿景。

洞头东沙渔港渔船出海开捕。 陈炯 摄

据了解，洞头全区现有在册捕捞渔船436艘。自8月“小开渔”起，已有360艘渔船分批出海，开展试捕捞、小规模作业，辖区渔业生产秩序稳步复苏、持续向好。随着本次全面开捕启动，剩余76艘拖网渔船全部解禁出海、投入作业，标志着洞头秋冬渔业捕捞全面进入规模化、常态化新阶段。

为筑牢海上安全生产防线，护航开渔工作平稳有序推进，洞头区农业农村局提前部署、靠前服务，抓实抓细开渔前后各项安全保障工作。执法人员紧盯渔港码头、出港航道等关键点位，对渔船设备、安全设施开展全覆盖细致检查，严格落实“不安全不出海”原则，从源头杜绝海上安全隐患。

随着金秋开渔全面开捕，带鱼、大鲳鱼、鱿鱼等各类时令优质海产将陆续批量返港。恰逢中秋、国庆双节临近，洞头本地海鲜市场供应量将持续提升、品类愈发丰富，让广大市民游客尽享地道东海鲜甜。

来 源：中国新闻网

原标题： 浙江洞头渔民“出征记”：万事俱备 盼丰收满载

记者 周健 沈灿辉 洪高岑

本文转自：温州新闻网 66wz.com