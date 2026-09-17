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新华社：浙江温州：东海全面开渔 洞头百舸竞发迎丰收

新华社 2026-09-17 11:24:00
9月16日12时，东海全面开渔！浙江省温州市洞头区东沙渔港百舸竞发，扬帆出海，开启新一季捕捞。金秋渔获即将上岸，新鲜海味将在中秋、国庆期间陆续上市。

9月16日12时，东海全面开渔！浙江省温州市洞头区东沙渔港百舸竞发，扬帆出海，开启新一季捕捞。金秋渔获即将上岸，新鲜海味将在中秋、国庆期间陆续上市。

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原标题： 浙江温州：东海全面开渔 洞头百舸竞发迎丰收

记者：宋立峰

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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