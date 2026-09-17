人民日报 2026-09-17 11:31:26

能否提供优质的公共服务，是衡量宜居程度和文明程度的一个重要指标。

能否提供优质的公共服务，是衡量宜居程度和文明程度的一个重要指标。公共服务是否优质，最直观的尺度就是普通人的日常体验。

回首今年夏天，多地持续高温，给户外工作者带来挑战。江苏南京为环卫工人配发装有小型风扇的“空调马甲”，并把流动的“清凉大巴”开到作业点附近，受到好评。

对户外劳动者的关怀，此前已有不少方式，如发放高温补贴，送绿豆汤、防暑药品等。“空调马甲”“清凉大巴”的创新之处在于，它不只提供一些防暑降温的服务与关怀，更把保障的落点，精准投向了挥汗坚守的街角，让劳动者弯腰时能吹着清凉的风、口渴时有触手可及的水、疲惫时有随时可歇的座。

很多时候，服务好不好，放到具体场景里一检验，就会一清二楚。一些服务，从纸面规定看符合流程、没什么问题；从办事场景看，往往就能发现短板、不贴合之处。

换言之，治理的精度往往体现在具体的场景里。设施建了，机制立了，服务有了，还要看运转起来顺不顺畅、用起来方不方便。

场景的价值在于把供需对接具体化。每一个场景，都刻画了某一时刻、某种环境下的群众真实办事状态。把公共服务嵌入具体场景中的过程，其实也是动态精准对接差异化需求的过程。

重庆铜梁区庆隆镇敬老院，食堂台账整齐有序，后厨明亮整洁，意见箱旁的公示栏上清晰地记录着每日菜谱和账目明细。每个环节都“晒”在阳光下，连留样都要精确到125克、冷藏48小时，收到意见就马上改。吃得安全、吃得健康的需求，落实到了每一位老人的一餐一饭里。政策的温暖、制度的善意，正是从这样具体的生活场景中生长出来。

同一件事，随着年龄的变化、身份的切换、技术的迭代、社会的变迁，人们的需求都会有所不同。随场景而变、应需求而动、求最优之解，这正是推动公共服务随人走的内在要求。服务找人，不只是让公共资源和服务触达具体的人，还要让供给更加适配群众的具体处境、现实痛点和潜在需求。

近年来，从车道到集市再到政务服务窗口，越来越多“潮汐式”的公共设施和服务应运而生。基于场景变化，作出动态调整，才能回应好群众的急难愁盼，把好事实事办到群众心坎上。

在具体场景中，不仅能看到群众当下的需求和情绪，还能触摸到悄然发生的新变化。及时感知新情况，校准服务方式，就能找到治理升级的突破口。

天津顺应年轻人“工作日忙、喜欢顺便”的生活节奏，把婚姻登记搬进银行网点；山东等地主动为临近退休年龄的参保人员提供预先指导、提前受理等服务，提前一步为老年人解决退休手续繁杂、办事窗口拥堵的烦恼。紧扣现实场景、读懂群众心声，向前一步、想深一层，才能更好满足群众的潜在需求、维护群众的长远利益。

公共服务没有统一模板，民生关怀永无止境。在资源更加充足、技术不断进步的新征程上，用心用情倾听群众的呼声，读懂时代的脚步声，从日常烟火中找准坐标，以制度善意回应期盼，公共服务不仅可以跟着人口变化和需求走，而且将始终与人民对美好生活的向往同频共振。

作者：李嘉璐

原标题：跟着场景走 服务更适配（人民时评）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com