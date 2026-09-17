人民日报 2026-09-17 11:32:11

万木成林，终非一日之功。发展文学也好，培育产业也罢，营造良好生态，都需保持定力、下慢功夫

近段时间，琢磨两个地方的发展，感触颇深。

宁夏西吉，曾被联合国认定为“最不适宜人类生存的地区”之一，如今耕耘出“文学之乡”。人口不足50万，却有1600余人长期从事文学创作、涌现出300多名农民作家。

安徽合肥，昔日被调侃为“最大县城”，而今蝶变成科创之城，跻身全球科研城市第十二位，今年上半年GDP增速领跑长三角“万亿城市”。

一个种文学，一个育科创，赛道不同，逻辑却类似——各方力量默契配合，厚植创新生态、培厚创造氛围，走出一条内生驱动的发展新路。

看西吉，可贵的不仅仅在于走出多少作家，更在于文学已融入日常、扎根泥土，成为这片土地上的“大众作物”。近300个村子，村村都有文化书屋；全县校园文学社20多家，创办校刊20多种；各类民间文学社团、乡村“文学雅集”、文学创作基地破土而出……农民“吃完五谷想六谷”，一手拿锄、一手握笔，白天种地，晚上趴炕上写作。诗意，绵延为黄土地上的集体抒情。

看合肥，以投带引，总规模超3000亿元的“基金丛林”覆盖科技型企业全生命周期；科技园区、众创空间等遍地开花，近3年市级以上孵化器年均增加30家；依托中国科学技术大学、合肥工业大学等科研院校，架起从实验室到生产线的桥梁……有资本托举、有平台承载、有人才支撑、有制度保障，创新链、产业链、资金链、人才链环环相扣，创新势能源源不断转化为发展动能。

一片繁茂的林场，离不开高水平的护林工。护林工的功夫，不在修枝剪叶，而在养根。同理，营造良好创新生态，不能只靠政策堆砌、资源堆积，而需注重激发内生动力。

西吉积极对接高校、文学组织，既实施校园文学育苗计划，也经常举办讲座、读书会，还邀请作家进村与农民结成文学“搭子”。有人引路、有人搭台、有人同行，文学的树苗拔节生长。自2016年起，合肥围绕重大项目，在制造、封测、设备材料、设计、应用等方面持续补链，使每个新项目都是产业网上的一个节点，节点间相互支撑、互为补给，最终形成相生相长的产业生态。生态构建不能零敲碎打，要有全局视野。既育种，又护苗，还培土，才能营造“乔木”参天、“灌木”茁壮、“苗木”葱郁的立体景观。

万木成林，终非一日之功。发展文学也好，培育产业也罢，营造良好生态，都需保持定力、下慢功夫。

西吉财政并不宽裕，但每年给县办文学刊物《葫芦河》的12万元拨款从未中断。一笔笔雪中送炭的投入，托举着一群人的作家梦。合肥天使、种子基金风险容忍度分别达40%、50%。引入亏损超10亿元的京东方，为解“无屏”之困；注资濒临破产的蔚来汽车，为强“主导产业”之势……每一次出手，都不是“豪赌”，而是耐心补齐产业链自主可控的拼图。

习近平总书记强调：“既要做显功，也要做潜功，不计较个人功名，追求人民群众的好口碑、历史沉淀之后真正的评价。”一张蓝图绘到底，沉下心下足打基础的功夫，自会迎来“千树万树梨花开”的盛景。若是仅仅热衷于“挖大树”“摘桃子”，靠单个项目冲短期成绩，没有根系支撑、缺乏生态协同，看似亮眼却可能后劲不足，难成气候。西吉与合肥的启示正在于，发展要舍得在“看不见的地方”下功夫。氛围、机制、网络、耐心，这些无形的要素，往往才是厚重、持久的竞争力。

悉心培土者，终得满目苍翠；涵养生态者，自有万千气象。

作者：常 晋

原标题：舍得在“看不见的地方”下功夫（评论员观察）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com