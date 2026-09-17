人民日报 2026-09-17 11:33:03

教师在青少年成长中扮演怎样一种角色？应通过怎样的方法立德树人？

教师每天面对的，不是冰冷的指标，不是抽象的分数，而是一个个鲜活的生命、无数个家庭的托付，是未来支撑国家大厦的栋梁。正因为这样，以德润心、以智启人，不能靠灌输而要靠引导，不能靠命令而要靠唤醒。只有打动学生，才能引导学生。不催促花朵开放，能让绽放更从容；不代替鸟儿飞翔，能让翅膀更有力。教育的真谛正在于顺势赋能。

习近平总书记指出：“教师是教育工作的中坚力量。有高质量的教师，才会有高质量的教育。”教师在育人体系中的角色，好比孩子成长路上的“催化剂”。催化剂的意义在于，影响反应历程，提供一条更为顺畅的路径，使反应更容易进行。对教师而言，这剂催化剂以乐教爱生、甘于奉献的仁爱之心为“溶剂”，以启智润心、因材施教的育人智慧为“配方”，目标是激活孩子内心的好奇与力量，守护每一段独一无二的成长旅程。好的教育，就是要为孩子扫除障碍、点燃兴趣、提供条件，让他们内在的潜能如春笋破土、如江河奔涌。

催化剂不进入产物，反应结束便功成身退。真正的成长发生在孩子身上，教师自身不是“反应物”，不能越俎代庖。成功的教育成就的是一个个独立而鲜活的人，体现着教师们的功劳。

没有万能的催化剂，不同的反应需要不同的催化剂。今天的学校当为不同的学生耐心寻找最适合的“反应条件”。北京大学附属中学实施学院制、书院制管理，配备导师督导，采用选课走班制教学模式，努力为学生提供丰富的课程选择和广阔的成长空间。上海多所高中与大学共建先修学堂，让中学生在大学老师身边早早触到科学星辰。接纳差异、拥抱多元，为禀赋不同、节奏各异的孩子打造适合的培养路径，才能让每一个孩子都能被看见、被支持、被照亮。

催化剂倘若使用不当，也会产生不良反应。教师的追求一旦跑偏，一味追逐分数和升学率等指标，就容易陷入急功近利的误区。由此而言，设定科学合理的教育评价体系尤为重要。比如，重庆育才中学以评价改革为“五育”融合提供保障，推出“行知成长积分”，涵盖科创竞赛、劳动实践、艺术展演等维度。让每个孩子都打好品格涵养、心理成长、习惯塑造的底子，他们才能收获精彩人生，在出彩之路上走得更远。

语文特级教师于漪曾言，“办教育、办学校不是百米冲刺，而是万米赛跑”。基础教育是慢的艺术、久的坚守，是为人的一生打地基的事业，不一定能看见立竿见影的成效，需要沉心静气、久久为功。

树立长链条育人思维，涵养甘做“潜绩”的胸怀，以多元呵护个性，以质效守护成长，定可以让每一株稚嫩的树苗，都能在适宜的土壤里舒展枝叶、拔节向上、向阳生长。

作者：马玉国

原标题：基础教育是慢的艺术（金台随笔）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com