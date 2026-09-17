“非遗小馆”的文化启示
几平方米的空间，能装下什么？在海南三亚东岸社区的文化活动中心，书架排成弧形，黎陶罐与黎锦挂屏错落摆放。这是三亚首批7家“非遗小馆”之一，免费开放、无需预约。
长期以来，非遗保护面临“存档易、落地难，保护易、传承难”的困境。对普通民众而言，非遗是遥远的文化标签，而非日常生活；对非遗代表性传承人而言，缺少传习、传播的阵地，传统技艺面临受众断层问题。
“非遗小馆”的可贵，在于其以轻量化、精细化的方式深耕基层文化建设。项目精准盘活党群服务站点、社区文化中心等存量空间，以较低的成本搭建专属文化展示平台。
“小”的另一面是“活”。专人负责内容策划和活动组织，每周邀请非遗代表性传承人驻馆授课……非遗的生命力在于见人见物见生活，当它嵌入社区的日常烟火，传承便有了深厚的土壤。
“非遗小馆”扎根社区，更涵养了社区的文化气质。常态化的非遗体验活动，搭建起邻里交流的温情纽带，社区空间成为有温度、有底蕴、有活力的“文化会客厅”。
文化的生命力，终究在于扎根生活、服务人民。期待更多轻量化、接地气的文化“微阵地”遍布城乡街巷，让文化更好融入生活。
（摘编自《河北日报》，原题为《社区“非遗小馆”不妨多一些》）
作者：周荣光
原标题：“非遗小馆”的文化启示（纵横）
来 源：人民日报
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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