人民网 2026-09-17 11:35:47

今年中秋、国庆假期，如果您打算出行，预订酒店的时候一定会发现，没有在线酒店预订平台敢说自己是“全网最低价”了，也没人提自己是“独家合作”了，同一家酒店在多个平台都能找到。

9月15日市场监管总局会同文化和旅游部召开在线酒店预订平台服务行业行政指导会，面向美团、抖音、京东、携程、同程、飞猪等业内主要在线酒店预订平台统一进行合规提示，主要防范的就是“独家合作”“全网最低价”。

“独家合作”是指某个平台锁定优质酒店资源，让酒店经营者失去跨平台自主经营权；“全网最低价”是指要求酒店经营者给予其价格不高于其他平台，甚至通过技术工具自动跟价、干预商家定价，让酒店经营者失去自主定价权；其中，还可能存在“平台强制”，平台利用流量限制、扣除订单储备金等惩罚性措施强迫酒店经营者接受上述要求，损害其公平交易权。这三者叠加，形成了一个闭环：独家合作锁定供给，全网最低价压制价格，平台强制保障执行。这些做法不仅削弱了商家的竞争能力，也使得不同平台和酒店无法形成差异化竞争，只能在价格上逐底竞争，最终特别容易让行业陷入低价“内卷”。

这套机制最值得警惕之处，在于它披着“让利消费者”的外衣。实际上，广大消费者在“内卷式”竞争中也会利益受损：行业低价内卷严重挤压酒店的合理利润空间，降低服务品质、压缩保洁成本、减少人力投入就成为理性选择，消费者得到的，可能只是“低价低质”甚至“低价劣质”的服务。同时，广大酒店行业从业者，自己也是消费者，行业内卷导致他们收入下降，甚至失去工作，也会损害整体消费。可见平台“内卷式”竞争对行业的损害是系统性的，品质、特色、服务体验这些真正决定旅游消费满意度的因素，在算法的比价机制中被彻底抹平。

我国整治“内卷式”竞争的政策信号一贯而清晰。2024年12月，中央经济工作会议提出“综合整治‘内卷式’竞争”；2025年12月，中央经济工作会议又提出“深入整治‘内卷式’竞争”，从“综合整治”到“深入整治”，政策表述层层递进。今年7月30日召开的中共中央政治局会议又强调“继续综合整治‘内卷式’竞争”，持续传递明确信号：整治“内卷式”竞争不是临时举措，而是推动我国经济高质量发展的重要制度安排。此次两部门联手对在线酒店预订平台服务行业行政指导，是平台监管从“个案处罚”到“源头预警”的思路升级，正是这一重大治理逻辑在具体行业中的典型实践。

不可否认，“内卷”有惯性，有从众性，但整治“内卷式”竞争有定性，有连续性。多方共同努力，推动更多行业从“价格战”转向“价值战”，形成“优质优价、良性竞争”的正向循环，进而推动我国经济社会高质量发展。

作者：金台岩

原标题：人民锐评：整治“内卷式”竞争 防范“独家合作”

来 源：人民网

本文转自：温州新闻网 66wz.com