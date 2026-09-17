人民锐评：莫为生意的利，抛弃安全的益
消火栓被成堆牛仔裤遮挡，明火紧邻布料；自救呼吸器过期十余年，检查表却一直登记“正常”；喷淋头未摘保护套、常闭式防火门保持敞开、疏散通道被杂物挤占……人民网“人民直击”栏目暗访广州多家中小制衣企业，曝光种种消防隐患，令人揪心。
消防无小事，红线不容突破。《消防法》等法规明确要求，企业应当按照国家标准、行业标准配置消防设施，定期组织检验、维修，确保完好有效。然而，被暗访的制衣企业却有令不行、有禁不止。种种消防隐患突出，一旦发生火灾事故，后果不堪设想。
消防乱象频发的背后，既有现实矛盾，又有侥幸心理。受市场竞争加剧、租金人力成本上涨等因素影响，一些经营者动起了“能省则省”的心思：一再减少消防设备更新、隐患排查、员工安全培训等投入。敷衍应对有一套，消防督查一来，连夜整改；督查人员一走，问题照旧。此外，厂房房东和承租企业消防安全责任划分边界模糊，在消防设施维保方面，互相“踢皮球”。多重矛盾叠加，隐患大量滋生。
企业经营承压不能成为突破安全底线的借口。拿企业安全生产、工人生命安危去换一时之利，终究打错了算盘。
破解消防治理难题，切忌“一罚了之”。监管部门要摒弃“运动式”检查，要把督查整治的功夫下在平时、落到实处；针对屡查屡犯的企业，坚持从严处置、公开曝光；将消防安全落实情况纳入企业信用评价体系，让企业产生应有敬畏。同时，压实企业主体责任，倒逼经营者摒弃侥幸心理，及时消除风险隐患，把安全管理融入日常。
安全重于泰山，生命高于一切。企业要明白，市场有寒来暑往，安全不容投机算计，必须严格遵守各项法规，切实防范各类危险隐患。对治理而言，要严管立规矩，警示树典型，帮扶促合规，以科学严谨的举措，让发展与安全并行。
作者：金台岩
原标题：人民锐评：莫为生意的利，抛弃安全的益
来 源：人民网
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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