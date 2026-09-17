“转人工”不再碰壁！新国标为AI客服拆除维权“高墙”

好评如潮 2026-09-17 11:37:38

“转人工客服”，简单五个字，却成为无数消费者的维权难关。答非所问的机器人回复、循环往复的菜单选项、刻意隐藏的人工入口……本应提升效率的AI客服，在不少平台手里，变成阻隔诉求的一堵无形高墙。9月1日，我国首个规范人机客服协同的国家标准正式落地，为乱象频出的智能客服立下清晰规矩。

如今打开各类APP，AI客服几乎成为标配。不可否认，智能客服能够快速应答简单咨询，降低企业运营成本。可现实中，部分企业一味压缩人工服务资源，把AI客服当成搪塞用户的工具。遇到纠纷投诉、紧急情况，机器人只会机械复述说明书，绕来绕去不肯转接真人。中消协数据显示，2026上半年服务类投诉占比居高不下，AI客服接入难、虚假承诺已经成为消费维权新痛点。

《顾客联络服务 人工与智能客户服务协同要求》（GB/T 47746—2026）的实施，补上了行业规范的短板，直面群众最反感的几大痛点。新标准明确，人工客服入口必须清晰可见，杜绝层层跳转、难觅真人；简单咨询交给AI处理，复杂纠纷要及时流转人工；人机切换之时，系统同步留存对话信息，不让消费者一遍又一遍复述问题，达到触发条件自动跳转人工服务。

新标准同样划清企业责任边界。AI客服不是企业甩锅的借口。经营者要建立AI客服上线测试机制，经过业务训练、沙盒测试才可投入使用，不能拿“AI回复不代表公司立场”为由拒绝履约，人工与智能客服共同构成完整服务链条，企业需要为机器人的答复承担责任。

从《生成式人工智能服务管理暂行办法》到《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》，再到本次客服协同国标，一系列制度持续织密人工智能治理的防护网，为数字消费保驾护航。技术向善，落脚点始终是人。AI擅长标准化问答，却读不懂用户的焦急情绪，处理不了错综复杂的现实纠纷。机器可以减负，但不能替代人文关怀。

技术进步的初心，是搭建沟通的桥梁，而不是筑起维权的壁垒。期待借助新标准这把标尺，倒逼平台优化服务逻辑，打通“转人工”的堵点。让AI干AI擅长的事，让人处理人的难题，让数字服务既有技术速度，更有民生温度。

作者：郑晶晶

来 源：好评如潮

本文转自：温州新闻网 66wz.com