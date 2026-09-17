美媒：特朗普下周与海湾国家领导人会晤讨论伊朗局势
新华网 2026-09-17 11:40:04
据美国阿克西奥斯新闻网站16日援引消息人士的话报道，美国总统特朗普预计将在22日纽约联合国大会期间与海湾国家领导人举行会晤，讨论对伊朗战事的下一步行动。
据美国阿克西奥斯新闻网站16日援引消息人士的话报道，美国总统特朗普预计将在22日纽约联合国大会期间与海湾国家领导人举行会晤，讨论对伊朗战事的下一步行动。
报道说，预计此次会晤将重点讨论美方提出的战后战略构想。特朗普及其团队正在制订相关计划，预计该计划将在美国国会中期选举结束后最终敲定。沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔、巴林、科威特和阿曼的领导人或外长将与会。会晤范围也有可能会扩大，纳入其他阿拉伯和伊斯兰国家领导人。美国国务院已于16日发出了初步邀请。
目前，美国白宫尚未就上述内容发布相关消息。
此外，特朗普16日在回答记者有关伊朗战事目前所处阶段的提问时说，“希望我们正接近战争的尾声”。他再次声称伊朗方面“非常渴望”达成协议，并表示美国是直接从伊朗那里获悉这一消息的。
来 源：新华网
原标题： 美媒：特朗普下周与海湾国家领导人会晤讨论伊朗局势
记者 黄强 徐剑梅
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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