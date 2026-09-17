新华网 2026-09-17 11:40:56

香港特区行政长官李家超16日在特区立法会公布《香港特别行政区经济和社会发展第一个五年规划（2026-2030年）》，并发表2026年施政报告。李家超说，首个五年规划是香港经济和社会发展的蓝图，是香港迈上由治及兴新阶段的改革和重要里程碑。

9月16日，香港特区行政长官李家超在特区立法会公布《香港特别行政区经济和社会发展第一个五年规划（2026-2030年）》，并发表2026年施政报告。新华社记者 陈铎 摄

香港特区行政长官李家超16日在特区立法会公布《香港特别行政区经济和社会发展第一个五年规划（2026-2030年）》，并发表2026年施政报告。李家超说，首个五年规划是香港经济和社会发展的蓝图，是香港迈上由治及兴新阶段的改革和重要里程碑。

首个五年规划共7篇28章，约6万字。7篇主题分别为：“开创新局 打开新篇章”“强化四大中心、人才集聚高地建设 巩固提升国际竞争优势”“加快北部都会区建设 引领空间格局优化”“深化粤港澳大湾区建设 搭建全球合作网络”“切实提升民生福祉 完善民生保障体系”“统筹发展和安全 提升公共治理效能”“强化五年规划实施保障机制”。

首个五年规划秉持7个理念：坚持“一国两制”方针、坚持民生为本、坚持行政主导、坚持改革创新、坚持“有效市场”和“有为政府”相结合、坚持统筹发展和安全、坚持规划务实有为。规划明确5个主要目标：经济发展取得新突破、国际竞争力和影响力持续提升、北部都会区建设加速提效、民生福祉显著改善、融入和服务国家发展大局取得重大进展。规划共制定105个指标，涵盖不同范围，包括22个载于第一篇的主要指标。

李家超说，在国家“十五五”规划开局之年，香港特别行政区首次制定五年规划。这是特区政府坚持和完善行政主导、提升治理效能的重大举措，是主动对接国家发展的战略、更好融入和服务国家发展大局的谋划需要，也是凝聚社会共识、团结各界力量，推动香港由治及兴、实现高质量发展的行动纲领。

他表示，透过五年规划，发展方向将更加清晰，资源配置更加有效，社会预期更加稳定，市民福祉和各地投资者利益得到更充分的保障，建设一个更开放、更包容、更自由、更繁荣、更安全的香港，成为连接国家与世界的通道桥梁和世界上更具吸引力、更具活力和更充满机遇的国际都会，持续为以中国式现代化推进强国建设、民族复兴伟业作出独特的更大贡献。

“在中央政府支持下，特区政府在不足一年的时间，制定香港第一个五年规划。”李家超说，五年规划意义重大，不单是香港更好融入和服务国家发展大局的行动纲领，也是香港更好把握国家机遇和国际机遇双重叠加优势的行动部署，更是提升市民福祉的持续路径。

李家超随后发表2026年施政报告，主题为“以长远谋全局 以改革开新篇 促发展创机遇 惠民生向未来”，以首个五年规划为蓝图，提出一系列措施开创发展机遇，提升民生福祉。他说，五年规划是香港经济和社会发展蓝图，是前瞻性、策略性和方向性的指导文件；施政报告是落实五年规划的年度报告和行政长官因应实际情况的年度施政重点，两者一脉相承、关系密切。

“今天的香港，站在由治及兴的关键节点上。”李家超说，长远发展离不开全局谋划，特区政府坚持以长远谋全局，以改革促发展。施政是让经济发展惠及市民，以满足市民日益增长的美好生活需要为目的。站在新的起点上，凭借国家的坚强后盾，香港人的智慧和努力，一定能让发展成果更好惠及每一个家庭，让香港更美好更繁荣。

来 源：新华网

原标题： 首个五年规划公布 香港由治及兴迈出新步伐

记者 刘欢、肖逸晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com