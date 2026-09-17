新华网 2026-09-17 11:42:14

据美国媒体15日报道，美国移民执法人员去年9月在佐治亚州一场突击行动中抓捕300多名韩国工人后，涉事韩国工人正在采取法律措施，准备对美国联邦政府提起诉讼。

据美国媒体15日报道，美国移民执法人员去年9月在佐治亚州一场突击行动中抓捕300多名韩国工人后，涉事韩国工人正在采取法律措施，准备对美国联邦政府提起诉讼。

据美国有线电视新闻网报道，这些韩国工人已开始向美国国土安全部、移民与海关执法局、海关与边境保护局、联邦调查局以及司法部和劳工部等9个联邦机构提出行政索赔。根据美国相关法律，提出行政索赔是起诉美国联邦政府的必要程序。

3月23日，移民与海关执法局的执法人员在美国纽约拉瓜迪亚机场的出发安检处执勤。新华社记者张凤国摄

这些工人控诉，他们被捕后遭非法拘留，在拘留设施中居住条件恶劣，要求美国相关机构赔偿其工资收入、被没收物品和心理伤害等。原告律师没有公布索赔金额。

2025年9月4日，美国移民执法人员在佐治亚州针对韩国现代汽车集团和LG新能源公司合作经营的一家电池工厂及相关承包商的突击执法行动中，抓捕475名没有合法身份的人，其中逾300人为韩国公民。据美国有线电视新闻网报道，那次突击行动的搜查令上仅列出4名目标人物，但这4人都不在实际被捕的韩国人之列。

据韩联社报道，韩国民众对此事感到震惊和愤怒。韩国总统李在明去年9月警告，美方此举可能会使韩企对在美国投资持谨慎态度。

来 源：新华网

原标题： “抓人”风波后 300多名韩国工人欲起诉美国政府

记者 张旌

本文转自：温州新闻网 66wz.com