新华网 2026-09-17 11:43:00

16日中午12点15分左右，中国体育代表团团部和部分队伍的参赛人员顺利抵达日本名古屋，准备参加即将开幕的亚运会。然而，飞机是准时到了，人却被困在机场附近，迟迟无法乘车赶往住地。

16日中午12点15分左右，中国体育代表团团部和部分队伍的参赛人员顺利抵达日本名古屋，准备参加即将开幕的亚运会。然而，飞机是准时到了，人却被困在机场附近，迟迟无法乘车赶往住地。

按照计划，当天抵达的各代表团要从机场附近坐大巴前往住所。然而下午2点，记者在机场交通中心仍然看到不少国家和地区的运动员“东倒西歪”就地等大巴，显得很疲惫。

记者与印度赛艇队教练攀谈起来，他说，队伍上午10点左右就落地了，但在交通中心等了4个多小时了，还是走不了。

韩国代表团成员在机场交通中心等待。新华社记者 赵紫羽 摄

“工作人员的系统里查不到我们运动员的信息，所以没法安排车。”这名教练还说，“还有来得更早的队伍，两三个小时前就到了，也没等上车。”

中国体操队也遭遇了类似情况。21人的队伍，只有两个人的信息能在系统里正常显示，这直接导致他们迟迟无法登上大巴。

中国体操队在机场交通中心等待。新华社记者 赵紫羽 摄

等待期间，中国队不少运动员就地铺开瑜伽垫，拿出泡沫轴和弹力带现场开练。“没有人说几点能有车，一切都在等待中。”一名代表团成员说，问了工作人员，但对方也很茫然，“所有人都是你问我，我问你”。

下午4点左右，记者身旁的哈萨克斯坦射击队准备动身离开。一名运动员告诉记者，他们“只”等了两个多小时，“但工作人员没告诉我为什么要等”。

记者询问了一名志愿者，她略显无奈地说：“我们也不知道具体原因，可能‘一环没扣上一环’。各个代表团也可以单独行动，但需要自费。”

中国羽毛球队在机场交通中心内查询如何前往酒店。新华社记者 赵紫羽 摄

中国羽毛球队没等到官方大巴，干脆自己想起了办法。起初，他们想在附近乘坐公共机场大巴离开，但车票数量不足。部分成员先乘车离开后，其余人碰上了中国驻名古屋总领事馆的工作人员，在他们的帮助下联系侨胞租了车。下午4点半左右，羽毛球队才总算都上了车。

直到下午5点左右，中国乒乓球队、武术队、赛艇队的部分人员才等到车；体操队则到6点左右才离开。此时，距离他们抵达名古屋机场已经过去了近6个小时。

记者在交通中心看到，现场只提供水，不提供食品。“白天一直没怎么吃饭，从下飞机到现在5个多小时，等得又累又困又饿，明天还要训练。”一名运动员告诉记者。

还有一名运动员苦笑着说：“这些事情，比比赛更难。”

来 源：新华网

原标题： 亚运会｜多国代表队落地名古屋被困机场数小时

记者 许仕豪、肖亚卓、赵紫羽

本文转自：温州新闻网 66wz.com