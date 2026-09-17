新华网 2026-09-17 11:44:02

欧盟委员会主席冯德莱恩16日表示，欧盟将建立一个“气候保险联盟”，以应对日益频发的极端天气事件，提高对气候灾害的保险覆盖范围。

欧盟委员会主席冯德莱恩16日表示，欧盟将建立一个“气候保险联盟”，以应对日益频发的极端天气事件，提高对气候灾害的保险覆盖范围。

9月14日，灭火飞机在克罗地亚布拉奇岛上空作业。新华社发（Pixsell图片社/兹沃尼米尔·巴利森摄）

世卫组织数据显示，欧洲是全球升温速度最快的大陆，升温速度约为全球平均水平的两倍。今年夏天，欧洲多地经历干旱、野火和多轮热浪天气，造成人员伤亡和财产损失。

欧盟表示，目前欧盟地区气候相关的经济损失中，只有四分之一在保险覆盖范围内。新出台的保险计划将试图解决这一问题。

冯德莱恩在对欧洲议会的讲话中说，各国的财政预算经常成为“最后的保险”，为各地灾后恢复兜底，欧盟需要采取行动来改变现状。

冯德莱恩说，欧盟还将采取其他措施，以提升应对气候灾害的能力。欧盟10月将出台一项关于如何在欧洲100个脆弱地区应对气候风险的“气候韧性”战略。此外，欧盟将改善针对高温天气的早期预警系统，加强干旱风险管理，还计划听取消防员建议并组建欧盟自己的消防队伍。

路透社评论，欧盟虽然在减少温室气体排放方面有雄心勃勃的政策框架，但其在应对全球变暖带来的影响方面行动缓慢。欧盟一个气候顾问小组2月表示，欧洲国家在适应气候变化方面投资不足，欧盟需要改良城镇规划，避免在易发洪水的地区建造房屋，以及帮助人们在热浪中保持凉爽。

来 源：新华网

原标题： 熬过极热夏季后 欧盟要搞气候保险

记者 郭倩

本文转自：温州新闻网 66wz.com