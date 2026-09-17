熬过极热夏季后 欧盟要搞气候保险
欧盟委员会主席冯德莱恩16日表示，欧盟将建立一个“气候保险联盟”，以应对日益频发的极端天气事件，提高对气候灾害的保险覆盖范围。
9月14日，灭火飞机在克罗地亚布拉奇岛上空作业。新华社发（Pixsell图片社/兹沃尼米尔·巴利森摄）
世卫组织数据显示，欧洲是全球升温速度最快的大陆，升温速度约为全球平均水平的两倍。今年夏天，欧洲多地经历干旱、野火和多轮热浪天气，造成人员伤亡和财产损失。
欧盟表示，目前欧盟地区气候相关的经济损失中，只有四分之一在保险覆盖范围内。新出台的保险计划将试图解决这一问题。
冯德莱恩在对欧洲议会的讲话中说，各国的财政预算经常成为“最后的保险”，为各地灾后恢复兜底，欧盟需要采取行动来改变现状。
冯德莱恩说，欧盟还将采取其他措施，以提升应对气候灾害的能力。欧盟10月将出台一项关于如何在欧洲100个脆弱地区应对气候风险的“气候韧性”战略。此外，欧盟将改善针对高温天气的早期预警系统，加强干旱风险管理，还计划听取消防员建议并组建欧盟自己的消防队伍。
路透社评论，欧盟虽然在减少温室气体排放方面有雄心勃勃的政策框架，但其在应对全球变暖带来的影响方面行动缓慢。欧盟一个气候顾问小组2月表示，欧洲国家在适应气候变化方面投资不足，欧盟需要改良城镇规划，避免在易发洪水的地区建造房屋，以及帮助人们在热浪中保持凉爽。
来 源：新华网
记者 郭倩
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
租下市中心10处老庭院，这家央企在温州要下怎样一盘棋经济09-17
-
补齐瓯江北岸短板 温州市七医设三江院区社会09-17
-
两款具有本土非遗工艺特色的“中秋月饼”热销社会09-17
-
从苍南海边到欧洲咖啡馆 一缕“海苔香”叩开高端抹茶市场经济09-17
-
泰顺“晒秋” 把秋天铺成一幅画社会09-17
-
渔家厨娘同台竞技 这碗洞头海鲜面“味正浓”社会09-17
-
从“笋娘”到全国人大代表 泥土里长出的 农民“代言人”社会09-17
-
修表如修心 一家三代钟表匠人的家风故事社会09-17
-
张玉宁进球助国足U23队开门红！12名温籍运动员征战亚运会时间表来了科教文体09-17
-
四朵“戏花”齐绽放 温州四剧入选省级重点创作名单科教文体09-17