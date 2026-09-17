数智潮涌 长安正青春 2026西安文旅媒体行见证古城数智文旅新实践

西安新闻网 2026-09-17 12:32:40

长安，是一座从不拒绝“新”的城市。

数千年长风中的“拓新”之路，张骞走过，玄奘走过。而今，另一条“向新”之路正在古城铺展——9月10日至11日，“数智文旅 西安向新”——2026西安文旅媒体行举行，50余家中央、省、市主流媒体与文旅大V循着数智之路，探访与见证了这座城市在新时代的文旅拓新实践。

以赓续历史文脉为根基，以优化公共文化供给为路径，西安眼下正加快文旅产业转型升级，建设中华文化和中华文明重要展示窗口。媒体行中一个个鲜活场景，让“在彰显中华民族现代文明上树样板”的西安行动，有了更具体而动人的时代表达。

媒体行采访团在西影合影

从八处点位到一城答卷：数智文旅的西安实践

戴上XR设备，未央宫阙在夯土台基上重新生长；点开MR界面，人即在千年前的城垣；坐进模拟驾舱，在李白曾仰望的星河中尽情翱翔……

媒体行采访团体验大遗址户外XR沉浸式数字文旅项目《汉宫·梦》

媒体行采访团在阎良航空城进行飞机模拟驾驶体验

回顾2026西安文旅媒体行的两日行程，从汉长安城未央宫的“数字零干预”大遗址活化，到长安云中的沉浸体验与机器人观摩；从华清宫《12·12》演出的红色史诗数字化表达，到秦始皇陵《帝国密码》的国际水准文明复现；从阎良航空城里C919模拟舱前的少年雀跃，到裸眼3D屏幕上“大国重器”破空而出；从西安城墙数字方舱与外骨骼机器人的温情守护，到西影无界XR影院那一束从丝路深处投射而来的光影……众人见证：当数智技术融入古老文脉，历史与城市都拥有了更多可感知、可对话的新面孔。

媒体行采访团成员通过数智设备“换一种视角”看城墙

媒体行采访团成员在西影无界XR影院观看《玄奘与龟兹》

“这两天走访下来，我体验了许多数字化新项目，最大的感受是，如今来西安，不再只有文博线路可选——在数智技术的深度融入之中，这座城市的科技线路、工业线路、研学线路都很成熟，给海内外游客提供了更多游览与消费选择，也让大家更愿意在西安停留。”知乎陕西总经理龚继武向记者表示：“通过体验我感受到，西安文旅的整体数字化转型走得很前沿，许多创新模式，在全国都是值得借鉴的全新尝试与示范样本。”

媒体行采访团在采访

媒体行采访团进行裸眼3D影片体验

八处点位，八个切面，共同回答了这一问题：当数智技术深度嵌入文旅，一座千年古都能释放出怎样的当代表达力。

“新技术让文物‘开口’，让往事‘重生’，让西安厚重的历史文化所蕴藏的民族记忆、精神力量亲切灵动地闯进每个人的情感深处。”参与媒体行后，《中国文化报》陕西记者站站长秦毅深有感慨。

媒体行采访团走进即将启幕的西北首家具身智能机器人科普探索馆

截至9月13日20:00，媒体行活动相关稿件、话题的全网阅读与播放量已超1698.8万次。“数智文旅 西安向新”话题登上微博同城热搜榜TOP10。数据背后，是无数普通人向西安数智文旅投来的目光。一座城市的文旅之新，终究要由大众来评判、来传播、来记住——登上热搜的“西安向新”，正在被更多人看见。

从“单点突破”到“全域全景”：数智文旅的西安版图

八处点位是窗口，而西安数智文旅的版图远不止于此。

截至2026年6月，西安已建成六大XR产业集聚区，落地原创沉浸式XR内容超100部，布局5家标准化无界XR院线；培育规上XR文体企业4家、成长性科创企业8家，曲江、西影片区新增30余家配套工作室，形成“链主龙头+规上企业+中小科创团队”三级产业梯队。

媒体行采访团在“飞翔梦”航空体验基地合影

将散落的“数智盆景”，连缀为一片“产业森林”——文化遗产、科普研学、非遗活化、红色教育、美食体验、工业旅游……如今，数智技术正在这座城市的各个领域落地生根，生长出各具特色的文旅新场景。

媒体行采访团在临潼体验XR大空间沉浸式项目《帝国密码——秦始皇陵》

在文化遗产领域，西安的探索已走向全国示范。汉长安城未央宫遗址《汉宫·梦》作为全国首家大遗址户外XR沉浸式数字文旅项目，为夯土大遗址活化利用输出了西安经验；秦始皇陵《帝国密码》，让司马迁笔下的地下宇宙首次在数字世界中完整展开；西安城墙数字方舱则将预防性保护理念化为可执行的数字机制，成为全国大型不可移动文物数字化保护的标杆。

媒体行采访团在西安城墙对数字方舱进行采访

在科普研学领域，长安云·西安科技馆即将启幕的西北首家具身智能机器人科普探索馆——西安科技馆唐擎具身智能机器人科普探索馆聚焦业内关注：汇聚智元远征A3、众擎T800、宇树G1等全品类前沿机型，这里将填补西北地区高端具身智能机器人常态化科普体验空白。西安市青少年活动中心则以文化、艺术、科技、体育四大类课外素质培训为核心，深入践行“学中玩、玩中学”理念，努力成为服务青少年全面发展的重要平台。

媒体行采访团在长安云·西安科技馆中与机器人互动

在非遗活化领域，陕文投云创科技打造的陕西省非遗AR互动体验展，刚刚斩获龙雀奖“年度数字文娱新空间创新项目奖”。35个AR互动点位串联起秦腔、皮影、剪纸、泥塑等十大非遗门类。在红色教育领域，长安书院“长征·四渡赤水”全感剧场以VR技术与实景装置融合，让体验者在枪林弹雨、激流勇渡中感受历史的温度与重量。

陕西省非遗AR互动体验展内部

孩子们饶有兴致地走进陕西省非遗AR互动体验展

在美食体验领域，西安饭庄全国首家集科普展览、研学工坊、沉浸餐饮为一体的陕菜文化体验博物馆，以“文化挖掘+数字体验+健康餐饮”模式，让“老字号”主动与时代对话。全国首个葡萄酒AI体验中心在陕西张裕瑞那城堡酒庄本月正式建成开放，将人工智能技术与传统酿酒工艺结合，游客佩戴专属智能手环即可开启全程无接触的沉浸式体验。

陕菜文化体验博物馆通过数智手段展示陕菜的“前世今生”

在文旅融合领域，曲江飞行剧院作为全球第一座以唐诗为主题的飞行乐园，填补了国内唐诗文化与高科技文旅深度融合的空白；大唐不夜城《唐朝诡事录》VR探案剧场形成“XR体验+夜间消费”闭环；西安博物院《国宝迷踪之寻迹大唐》作为国内博物馆首档解谜式XR互动展，打通“博物馆馆藏授权+商业XR运营”标准模式……

曲江飞行剧院中，借助数智手段，游客与“李白”对话。

游客在曲江飞行剧院游玩

西安的数智文旅之路，已然从“单点突破”走向“全域全景”。

从政策护航到产业领跑：数智文旅的西安底气

事实上，从点到面铺开的数智风景，早已在西安近年来的政策布局里。

把XR产业置于文旅转型升级的关键赛道，让政策层层落笔、步步深入——《西安市支持XR电影产业高质量发展若干意见》等相关文件，从创新平台建设、核心技术攻关、精品内容创作、软硬件体系完善、院线场景布局、市场培育推广六个方向发力，给出系统化、可量化的扶持举措。政策更锚定2028年阶段性目标：全面建成“一基地四中心”产业格局，培育2家年销售收入超1亿元的XR终端制造企业，主导建成全国300家以上标准化XR特色影院。

“顶层纲领+专项细则+奖励奖补”的闭环扶持体系，呵护市场良性生长。

媒体行采访团在西影采访

于是，西影XR电影产业基地依托全国首个国家虚拟现实电影技术创新中心，持续承担全国XR电影技术标准、制作规范、院线体系的研发制定工作，并启动“百城千院”全国XR院线工程；陕西白泽影视科技有限公司立足影视与AI科技工业化发展前沿，构建以AIGC创作生态平台建设运营为主、涵盖影视文旅等多元业务的体系，以AI赋能千行百业——西安数智产业正从“场景引入”转向“标准输出、内容输出、模式输出”。

媒体行采访团成员在西影无界XR影院观看《玄奘与龟兹》

把IP授权、内容创作、硬件研发、标准制定、院线运营、全国扩张、文化出海连成完整链条，形成全国独一无二的闭环生态——这，正是西安在数智文旅领域从“技术应用者”迈向“标准制定者、模式输出者、产业策源地”的底气。

从科技赋能到数智为民：数智文旅的西安温度

9月11日，记者在媒体行西安城墙点位采访时，遇见来自俄罗斯的游客伊琳娜。她身上套着一套外骨骼机器人，像穿了件轻巧护腿，“确实轻松不少，感觉像有人在托着我的腿往前走。”她笑着对记者说：“我在别的国家城市旅游时，很少见到景区为游客提供这种智能装备的租赁服务。”

媒体行采访团成员在西安城墙体验借助外骨骼机器人游览

一个细节，映照一座城市的初心。数智文旅的价值，不只在于技术炫目、产业联动，更在于能否回归并抵达每一个普通人。在西安，陕旅X-Space《周秦汉唐》大空间XR中，惠民体验票让普通市民低门槛感知前沿科技带来的文旅乐趣；西安市青少年活动中心里，孩子们沉浸于“学中玩、玩中学”的数智环境中探索世界；曲文汇数字版权交易服务平台，线上提供版权登记、存证、授权、交易全流程服务，线下对接文创产品开发与实体销售渠道，推动文化资源既可通过数字形态授权变现，也可依托实物形态走进市场……

媒体行采访团成员在西安城墙体验数智游戏

当数智文旅从“有没有”走向“好不好”，西安文旅能级正从资源厚度、体验乐趣，拓展到科技落地的深度与民生关怀的温度。这与“十五五”规划纲要提出的“充分发挥数智技术和数据要素对丰富人民生活、改善民生福祉的作用”同频共振。

两日媒体行结束，采访团离开最后一个点位西影园区时，城市轮廓在渐次亮起的灯光中依然清晰。

游客在曲江飞行剧院游玩

数智文旅，西安向新。这个“新”，不只是一批项目落地、一批场景焕新，更是一座城市在文明传承与科技创新交汇处找到的自信姿态。

媒体行采访团在汉长安城未央宫国家考古遗址公园合影

周秦汉唐的遗产从未老去，它们在数字世界里重新获得可进入、可感知、可对话的生命力。西安懂得“守”，西安更敢于“新”——从全国首家大遗址户外XR，到全球首款坐观式XR电影系统；从工业遗产里长出的科普研学新赛道，到无人驾驶游船划开护城河清波。这座城市的每一次创新，最终都指向同一个答案：让中华文明在数字时代绽放属于这个时代的温度与光彩。

让数智技术深度融入文旅，让城市实践与国家战略同频共振，西安以数智之笔，在数千年文脉上书写新时代文旅答卷。

千年长安，正青春；向新之路，未完待续。

来 源：西安新闻网

原标题： 数智潮涌 长安正青春 2026西安文旅媒体行见证古城数智文旅新实践

记者 孙欢 图/主办方提供

本文转自：温州新闻网 66wz.com