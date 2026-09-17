警方披露“外卖员向餐食吐口水摆拍案”细节（2026·09·17）

全国网络辟谣 2026-09-17 18:19:10

辟 谣 “亚运会中国代表团自带检测设备、食材水源”不实

详情：中国奥委会近日表示，爱知·名古屋亚运会开幕在即，近期网络平台出现的有关中国体育代表团自带检测设备、食材水源等信息不实。中国体育代表团始终严格遵守国际赛事惯例，各项后勤保障工作严格遵循赛事主办方相关政策。（来源：新华社、“龙潭湖之声”微信公众号）

误 区 万一漏服药物，可以在下次用双倍剂量补回来？

真相：如果距离原定的服药时间不是太久，可以及时补服。而如果间隔过久，已经临近下一次应该服药的时间，此时应跳过漏服的这一次，按计划服用下一次正常剂量的药物。注意，切勿补服双倍剂量，这样可能会增加药量，引起血药浓度升高，从而增加肝肾损伤的风险等。

例如，很多降压药是一天服用一次，本应早上服药，如果临近中午时才发现漏服，可尽快补服。如果时间过久，直到下一次用药之前，比如第二天早上才想起来，这时候一定不要再补服，直接按照原计划去用药，避免叠加服药造成血药浓度过高、血压过度降低，增加跌倒风险。（来源：“健康中国”微信公众号）

通 报 网传“外卖员向餐食吐口水”系摆拍！警方披露案件细节

详情：前不久，一段曝光外卖员向餐食里吐口水的视频，在网络上迅速刷屏，一时间外卖食品安全话题引发关注。然而，经过警方调查，该视频系人为刻意摆拍。

7月25日，一个网名为“小飞猪”的用户在网络平台发布一条短视频。视频画面显示，一名身着外卖员服饰的人员打开餐盒，向盒内餐食吐口水，随后又将餐盒重新封装。发布者还配上文字：“不想点外卖了！怎么样的外卖才放心吃呢！”经过民警实地走访调查，所谓外卖员向外卖餐食吐口水的视频，是该男子伙同他人分工协作、自导自演摆拍而成。视频策划者代某为外卖封签公司代理商，在公司法定代表人刘某授意下拍摄视频，想借助网络传播的热度，引起外卖商家和消费者对外卖封签产品的关注。

代某交代，确定策划方案后，他找到朋友尹某配合拍摄。尹某为避免给自己所属外卖平台带来负面影响，拍摄时特意换上了其他外卖平台的工作服。二人先后拍摄了“外卖员朝外卖中吐口水”和“外卖员偷吃外卖”两条短视频。

7月28日，当地警方依据《中华人民共和国治安管理处罚法》对违法行为人刘某、代某、尹某分别处以行政拘留10日、9日和5日的处罚。（来源：“央视新闻”微信公众号）

通 报 公安部公布打击整治网络违法犯罪10起典型案例

详情：今年以来，按照公安部党委部署要求，全国公安机关网安部门持续深化“净网—2026”专项行动，坚持“全链打击、类案打击、生态治理”，对人民群众反映强烈的突出网络违法犯罪发起凌厉攻势，同步依托国家网络与信息安全信息通报机制，与各行业主管部门共同加大网络违法犯罪治理力度。截至日前，累计侦办网络违法犯罪案件3.6万余起。现公布10起典型案例：

案例一：江某某、刘某虚假摆拍“盲人女孩在盲道被撞反被骂”网络谣言案

案例二：秦某某等人网暴抗洪救灾村干部案

案例三：徐某网暴某运动员案

案例四：李某某等人实施舆情敲诈案

案例五：何某某等人侵犯公民个人信息案

案例六：周某等人侵犯公民个人信息案

案例七：周某等人非法控制计算机信息系统程序案

案例八：高某某等人非法控制计算机信息系统案

案例九：尹某某、徐某某提供侵入、非法控制计算机信息系统程序案

案例十：袁某等人非法利用信息网络案

（来源：“公安部”微信公众号）

来 源：全国网络辟谣

本文转自：温州新闻网 66wz.com