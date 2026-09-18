温州日报 2026-09-18 08:04:00

从温州市住房公积金管理中心获悉，我市已出台配套细则，新增装修提取、物业费提取、车位储藏室提取三大场景，同时优化本地贷款认定、加码多孩家庭额度上浮，让沉淀在账户里的“安居钱”真正活起来、用出去。

温州网讯 日前，《国务院关于修改〈住房公积金管理条例〉的决定》公布，自2026年9月20日起施行。这是该条例自1999年出台，继2002年、2019年修订以来的又一次重要修订。昨天，记者从温州市住房公积金管理中心获悉，我市已出台配套细则，新增装修提取、物业费提取、车位储藏室提取三大场景，同时优化本地贷款认定、加码多孩家庭额度上浮，让沉淀在账户里的“安居钱”真正活起来、用出去。

装修、物业费首次纳入提取范围

过去，公积金提取基本围绕“买房”“还贷”打转。此次温州新政最直观的变化，是使用场景的全面拓宽。

装修自住住房首次被纳入提取范围。缴存职工家庭在温州市行政区域内装修自有住房，凭不动产权证书、装修合同和发票，可在合同签订之日起12个月内一次性提取，夫妻合计最高25万元。值得注意的是，可移动家具、家电、软装装饰等不在提取范围内。

如果住房持有满10年，还有更简便的“更新改造小额装修”通道：无需提供装修合同和发票，按1000元/平方米一次性提取，夫妻合计上限5万元。

不过装修提取的两种方式均需提款人无未结清住房公积金贷款，或有在贷住房公积金贷款当前家庭月缴存额大于贷款月还款额。另外，缴存职工家庭有多套住房的，只能选择一套住房办理，且只能从装修提取、更新改造等小额装修提取中选择一项办理。

物业费提取同样引人关注。自2026年9月起，缴存职工可凭物业费发票或收据及关联支付凭证，在缴费后12个月内申请提取，每月最高限额1000元，单次最长可提12个月。物业服务费和车位管理费均可纳入提取范围，但公共能耗等非物业服务费用不在此列。

买车位、买储藏室也能提

住房消费的“周边需求”同样被纳入支持范围。缴存职工家庭在所购车位或储藏室的小区拥有自住住房的，凭产权证及发票可在购买行为发生之日起12个月内申请提取公积金，提取金额不高于发票金额。

具体来看，购买配套车位（库）的，可凭不动产权证书（或购房合同）、车位产权证及发票（或与房开公司签订的车位购买合同及发票）申请提取；购买配套储藏室的，凭证材料与此类似。无产权车位但签订了使用权转让合同的，同样可以申请。多产权人共有的，可提取金额按份额计算。

需要提醒的是，购买车位、储藏室申请提取的，应符合购房提取缴存需满6个月的要求；购买时间以产权证（购买合同）或发票时间较晚者为准，但遗失补证或换证的时间不作为依据。

多孩家庭贷款“加码”

贷款政策方面，温州进一步优化了本地认定标准：在购房所在县（市、区）无住房或仅有一套住房且无未结清公积金贷款的，购房后可申请公积金贷款。住房套数认定以不动产登记部门记载的购房所在地县（市、区）行政区域范围为准。目前，职工夫妻双人缴存住房公积金的家庭，最高贷款额度为130万元；单人缴存家庭最高贷款额度为80万元。

对多孩家庭的倾斜尤为突出。生育二孩家庭可贷额度上浮40%；三孩及以上家庭上浮60%。这一上浮不与其他贷款额度上浮政策叠加，但可与退役军人、新市民青年人附加额度叠加，且不受还款能力“月工资收入60%”的限制，也不受温州市住房公积金管理委员会确定的个人贷款最高额度限制，但不能高于根据贷款最高比例计算的贷款额度。

让“安居钱”回归安居本位

记者手记

顶层设计与地方落地同频共振，让住房公积金加速回归民生本位。

2026年8月，国务院公布修订后的《住房公积金管理条例》，新增房屋装修、物业费缴纳等提取场景，并设置“国务院批准的其他住房消费情形”兜底条款，有效拓宽公积金使用边界。温州出台配套细则，让公积金从“买房专用”的单一购房金融工具，转向覆盖“租、购、换、修、养”全居住周期的综合性民生保障制度，把顶层设计的政策善意，转化为群众可感可及的制度红利。

此次新政落地，值得关注的不仅是新增装修提取、物业费提取、车位储藏室提取，也不仅是贷款额度向多孩家庭倾斜，更是制度逻辑的一次鲜明转身。

更值得品味的，是政策递进。今年4月，温州已率先放宽购建房提取时限至36个月，新增契税、住宅专项维修资金提取，推行无房租赁按月提取；此次再加码，补齐房屋修缮、住房养护短板。从“住有所居”到“住优居安”，从“有没有”到“好不好”，一步步回应的是群众对美好生活的升级期待，折射的是民生保障的治理精度，更是共同富裕征程中可感可及的温暖注脚。

来 源：温州日报

原标题： 温州公积金新政落地 覆盖“租、购、换、修、养”全周期

记者 林迎颖

本文转自：温州新闻网 66wz.com