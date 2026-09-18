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宠物“养”出50亿产值

温州日报 2026-09-18 08:11:00
随着宠物行业发展，平阳从制革行业转换赛道，将牛皮、猪皮废料二次开发，变成附加值更高的“宝贝”。

　　温州网讯 随着宠物行业发展，平阳从制革行业转换赛道，将牛皮、猪皮废料二次开发，变成附加值更高的“宝贝”。如今，宠物产业产值超过50亿元，牵引绳占国内市场三分之一份额，“它经济”案例入选浙江省文旅创新创优案例。图为水头宠物小镇客厅内展示的各类样品。

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记者 苏巧将 摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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