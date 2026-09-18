温州网讯 随着宠物行业发展，平阳从制革行业转换赛道，将牛皮、猪皮废料二次开发，变成附加值更高的“宝贝”。如今，宠物产业产值超过50亿元，牵引绳占国内市场三分之一份额，“它经济”案例入选浙江省文旅创新创优案例。图为水头宠物小镇客厅内展示的各类样品。
宠物“养”出50亿产值
温州日报 2026-09-18 08:11:00
随着宠物行业发展，平阳从制革行业转换赛道，将牛皮、猪皮废料二次开发，变成附加值更高的“宝贝”。
来 源：温州日报
原标题： 宠物“养”出50亿产值
记者 苏巧将 摄
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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