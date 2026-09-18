温州日报 2026-09-18 08:14:32

今年1—7月，乐清规上工业研发费用实现47.07亿元，研发投入占乐清比重达26.7%，排名温州第一。科技成果转化指数连续5年位居温州第一，科技创新指数连续8年位居全省县（市、区）第一梯队。

温州网讯 “科技部门和银行工作人员上门对接，指导我们申请‘企业创新指数贷’，无需任何抵押物，即可线上提款、秒速到账，让我们开展技术研发更有底气。”近日，乐清一家电子有限公司负责人黄先生感慨道。今年1—7月，乐清规上工业研发费用实现47.07亿元，研发投入占乐清比重达26.7%，排名温州第一。科技成果转化指数连续5年位居温州第一，科技创新指数连续8年位居全省县（市、区）第一梯队。

今年上半年，这家电子有限公司订单持续增长，需要加大原料采购力度，同时计划升级产线，流动资金出现阶段性缺口，但可用于抵押的不动产有限，一时陷入困境。浦发银行乐清支行客户经理在常态化入企走访过程中，了解企业需求后，第一时间启动政银企对接机制，结合乐清的“企业创新指数贷·浦新贷”，以纯信用贷款的方式让该企业获得1000万元贷款，为企业发展注入动力。

乐清市科技局相关负责人介绍，“企业创新指数贷·浦新贷”由科技局与浦发银行乐清支行联合推出，主要基于企业创新能力和经营状况进行综合评价，通过“线上+线下”相结合的方式提供信用贷款，着力解决“高科技、轻资产、无抵押物”的科技型中小企业贷款难的问题。目前，该产品已帮助30余家科技型企业解决融资问题。

“企业创新指数贷”是乐清优化科技金融服务的一个缩影。近年来，乐清推出以“人才科技贷”为代表的一揽子科技金融贷款产品，推动产业人才链、创新链、资金链深度融合，在人才招引、核心技术突破、创新成果转化等方面成效显著。

乐清市科技局相关负责人表示，下一步将依托“低压电气+产业创新积分制”试点，对金融扶持体系进行迭代升级，为科技企业全生命周期发展提供更为系统的金融支撑。

来 源：温州日报

原标题： 今年1-7月乐清规上工业研发费用达47.07亿元 创新指数贷让企业科研更有底气

记者 程源 乐清融媒记者 陈青 通讯员 梁锦艳

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