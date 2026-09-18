温州日报 2026-09-18 08:15:50

位于洞头的海力海上风电装备（温州）有限公司企业负责人点赞的，正是洞头区设立的深远海风电母港企业服务驿站。这个“小驿站”把企业投产前涉及的竣工验收、消防、环保、特种设备等事项提前整理成“明白账”，靠前护航重大项目快速落地。

温州网讯 “以前怕漏项、怕反复跑，现在按清单准备、由专员跟办，心里踏实多了。”位于洞头的海力海上风电装备（温州）有限公司企业负责人点赞的，正是洞头区设立的深远海风电母港企业服务驿站。这个“小驿站”把企业投产前涉及的竣工验收、消防、环保、特种设备等事项提前整理成“明白账”，靠前护航重大项目快速落地。

温州深远海风电母港集总装集成、核心部件制造、运维服务等七大功能于一体，计划于2030年全面建成。届时将形成每年300万千瓦海上风电装机总装保障能力、100万吨基础及系泊系统产能和3000万千瓦海上风电装机运维能力。项目总用地约4450亩，规划岸线总长1.35公里，可布置3个5万吨级、2个10万吨级泊位。

风电装备制造项目投资体量大、审批链条长，企业投产前最头疼的是“要办哪些证、怎么办、找谁办”。今年6月23日，风电母港驿站在温州母港办公楼挂牌，由洞头区企业综合服务中心牵头，按“驿站前移、部门联动、闭环服务”运营，一名党员骨干不定期驻站，线上嵌入“帮企云·企业之家”，线下设实体窗口。

驿站坚持“跟着产业走、围着项目转”，针对海力项目量身定制“投产经营许可一件事”办证清单，覆盖规划核实、消防验收、竣工验收备案，以及营业执照登记变更、供水供电供气报装接入、环评验收、排污许可登记、特种设备使用登记等事项，逐一明确办理部门、申请材料、办理时间和经办人，做到“一企一单、照单办证”。

编后语>>>

港未建成，服务先至。按照计划，温州深远海风电母港要到2030年建成，不过，服务企业的驿站今年就设立了，整整早了4年。这一靠前服务的做法，体现了洞头区护航重大项目、优化营商环境的责任担当。风电装备制造项目投资体量大、审批链条长，企业最怕的是摸不清门道、耗不起时间，等企业找上门再想办法，往往已经慢了半拍。洞头区把服务驿站设在项目一线，提前把服务送到企业心坎上，让企业感受到政务服务的便捷与暖心。这背后，是政府职能的转变，是从企业找上门到服务送上门的跨越。服务跑在需求前，项目落地才能跑出加速度。这一靠前服务的做法，值得肯定。

来 源：温州日报

原标题： 洞头打造风电专属企业服务窗口 “小驿站”撬动产业发展“大服务”

记者 张晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com