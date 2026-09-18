温州日报 2026-09-18 08:17:08

一站式“AI内容创作+IP资产化全球变现”产业平台——人工智能创意贸易港SeeBay平台落地温州，助力温州打造服务全国的AI内容合规出海枢纽。这是记者从当天在温州国际云软件谷举办的文化“新三样”高质量发展高水平出海生态大会上了解到的。

温州网讯 昨天，一站式“AI内容创作+IP资产化全球变现”产业平台——人工智能创意贸易港SeeBay平台落地温州，助力温州打造服务全国的AI内容合规出海枢纽。这是记者从当天在温州国际云软件谷举办的文化“新三样”高质量发展高水平出海生态大会上了解到的。

近年来，AI视频、微短剧、数字文旅、IP衍生内容等新业态加速涌现，内容生产门槛大幅降低。作为全球领先的数字内容资产保护、交易平台及服务提供商，阜博集团于今年8月与市政府签订关于数字文化集聚与文化“新三样”出海战略合作协议，合力打造“中国（温州）人工智能创意贸易港”，构建“AI内容创作—版权确权保护—全球出海运营—数字内容资产交易—人才培育与产业赋能”的全域生态链条。

大会宣布人工智能创意贸易港SeeBay平台正式启动。该平台将依托阜博公司在IP运营、版权保护、内容交易和全球服务等领域的积累，打通AI内容从创作到全球变现全链条，进一步保障AI内容创作、IP运营、AI数字人授权、算力底座、多模态大模型、创作者生态、确权保护和全球交易。

平台上线后，温州及全国各地的AI内容创作者、小微创作团队与数字文化企业，可通过DreamMaker（AI内容创作平台）基于多样化AI大模型生产影视作品，用Vobile MAX（数字内容资产交易服务平台）为AI内容提供确权、运营、变现、交易服务，享受从创作生产、内容确权、监测追踪、全球发行到交易变现的全链路服务，在“超创之家”参与创作者社群、享受多元服务。

此外，现场签署温州AI视听产业学院共建协议，发力产学研深度融合；阜博集团与温州数据集团达成战略合作，共推数据要素赋能内容产业。来自阿里云、中信银行及本地影视行业的代表开展内容分享，SeeBay平台创作者们开展圆桌对话，交流AI内容创作与变现的一线经验。

来 源：温州日报

原标题： 人工智能创意贸易港SeeBay平台落地温州 “AI+IP”出海难题有新解

记者 金帅

本文转自：温州新闻网 66wz.com