温州日报 2026-09-18 08:19:19

金秋九月，大罗山麓、温瑞塘河畔的山根艺术村，“秋日艺术生活季”火热启幕。这场青春文艺盛会，号召更多年轻人参与共建，唤醒古村文化活力。

温州网讯 金秋九月，大罗山麓、温瑞塘河畔的山根艺术村，“秋日艺术生活季”火热启幕。这场青春文艺盛会，号召更多年轻人参与共建，唤醒古村文化活力。

山根艺术村2019年正式开村，因保留完整的江南古村肌理与大量近现代建筑，一度成为热门网红打卡地。但短期流量红利过后，古村也面临持续发展的考题。2025年下半年，瓯海区锚定“艺术为核、商业赋能、社群共生”发展方向，启动街区综合改造提升工程，重塑“青年艺术社区”定位。

唤空间 构建ART+艺术场

“如今的山根，不追求传统商业带来的大客流，也不刻意制造网红打卡点，而是沉下心来打造艺术生活场与创业孵化场。”山根艺术村运营团队相关负责人介绍，古村将以多种形式扶持商户打造自身艺术圈层，依靠商户社群的聚合效应，培育稳定的目的性消费客群。

运营团队以“Let's Art in 山根”为核心主题，创新搭建ART+体系，涵盖事件营销、ART+品牌活动、ART+艺术现场三大板块，打造春展演、夏艺术节、秋生活季、冬青创季“四季IP”活动，力求让艺术发生在古村的每一处角落。

结合一期基础设施与游览动线改造，村内布局十大艺术点位、十大音乐点位、十大公共休闲场域，联动商户共创艺术装置、户外展演场景，推动艺术融入街巷日常、自然山水。二期项目已确定引入花房美术馆为核心艺术主力店，场馆投用后，将补齐高端艺术业态短板，推动项目从本地文艺街区，进阶为面向江浙沪的微度假艺术目的地。

唤社群 打造艺术共同体

艺术不在墙上，在草坪里、风里、节奏里；最好的社交不是硬聊，是自然而然玩到一起；人人都是自己生活的艺术家……在山根，这些鲜活的、有感召力的青春理念不断延伸、拓展。

为了让这些理念落地生长，山根推出“Arter社群”运营模式：平台搭台、链接资源、统筹保障，提供场地、设备与基础运营支持，降低大众创作门槛；发掘、邀约一批“头号艺术玩家”，主导策展、音乐、戏剧、生活美学、自然疗愈等各类项目，形成“你创造，我守护”的社群共创机制。

今年9月，山根联动多所高校推出“IN 山根 从大学‘生’玩到大学‘熟’”开学季迎新主题活动，深化校地联动，努力让山根成为大学新生来温的第一站，为艺术村不断积蓄青年力量。目前，温州大学美术与设计学院已经入驻，该校美术与设计学院2026届毕业作品展已于上半年在此开展；温州理工设计学院完成入驻签约，进入场地装修阶段；温州肯恩大学的入驻洽谈也在稳步推进。

在“艺术为核、青年创业、社群共创、校地联动”系统化运营之下，青年创意不断在此汇聚，多元社群共创路径逐渐清晰。

唤创客 激活古村生命力

年轻人从不缺少创意与热忱，如何帮助怀揣梦想的学生创客成长为成熟的“职业主理人”？

今年，瓯海区落地“青年来瓯”系列培育计划，将山根作为2026年大学生创新创业实战基地，面向全国40余所高校发出邀约。经过筛选，15个项目以“青春小店”形式入驻开展孵化实战，赛道覆盖非遗传承、艺术疗愈、手作美学、人宠经济等当下颇受青睐的新领域。

叙季？森林鲤、小人国OMORE手工作坊、奇遇客厅、某只……行走古村，一众年轻化新业态正在重构文旅消费场景。“我毕业后主要在线上售卖散珠和串珠手作，这次落地的线下小店主打幸运手串、挂件DIY。这种慢节奏、沉浸式体验也是全新社交方式，很受年轻人欢迎。”祝余手作主理人叶可欣对小店的发展充满信心。

青春小店开业首月，15支青年创业队伍总营收达16.5万元，其中5家店铺营收破万元，1家超5万元。“我们以经营实绩论英雄，活动结束后，业绩优异的商户可获得奖励与续租优惠，符合条件的还可申报省市级创业扶持项目。”运营团队相关负责人介绍。

“Let's Art in 山根。”山根艺术村正敞开怀抱，持续呼唤更多青年创客一起造梦。目前，古村在营的艺术、手作、文创类商户已达40家。随着业态的不断丰富，古村生机渐渐显露。

来 源：温州日报

原标题： 从“网红地”到“艺术场” 山根艺术村“唤”新正在发生

记者 洪越风 瓯海融媒记者 罗琛琛

本文转自：温州新闻网 66wz.com