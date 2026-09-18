温州都市报 2026-09-18 08:30:12

近日，记者从国家统计局温州调查队获悉，8月温州居民消费价格指数（CPI）同比上涨1.0%，环比上涨0.1%，物价总体保持平稳运行态势。

温州网讯 近日，记者从国家统计局温州调查队获悉，8月温州居民消费价格指数（CPI）同比上涨1.0%，环比上涨0.1%，物价总体保持平稳运行态势。

从同比看，能源与工业品价格上涨是主要支撑。8月能源价格同比上涨4.9%，涨幅较上月扩大4.5个百分点，直接拉动CPI上行。扣除能源的工业消费品价格上涨1.5%。其中，受国际大宗商品价格变动影响，其他饰品、黄金饰品价格分别上涨39.1%、31.6%，涨幅均有所扩大；计算机、平板电脑和移动电话机价格分别上涨25.4%、25.0%和12.9%。服务价格上涨1.1%，其中医疗服务价格上涨4.0%，旅行社及其他旅游服务价格上涨6.4%。

食品价格同比下降1.0%，降幅收窄0.1个百分点。其中，猪肉价格下降5.8%，降幅较上月收窄0.3个百分点；鲜菜价格由上月上涨0.8%转为下降2.1%；鸡蛋、鲜果价格分别上涨6.8%、2.8%。

从环比看，CPI由降转涨，主要受国际大宗商品传导影响。能源价格由上月下降6.1%转为上涨3.9%，其中汽油价格上涨7.3%。扣除能源的工业消费品价格上涨0.2%。受国际金价波动影响，黄金饰品价格上涨7.4%；受算力需求快速增长等因素影响，平板电脑、计算机、移动电话机价格分别上涨5.2%、3.8%和1.7%。

食品价格较上月下降1.9%。其中，受高温多雨天气以及应季蔬菜换茬等影响，鲜菜价格上涨4.5%；部分海域休渔期结束供应增加，水产品价格下降7.8%；应季水果供应充足，鲜果价格下降1.6%。

来 源：温州都市报

原标题： 8月温州CPI同比上涨1.0% 物价总体保持平稳运行态势

记者 杨晓宴 通讯员 江秀

本文转自：温州新闻网 66wz.com