温州日报 2026-09-18 08:36:25

从“一只袋”到“一根绳”，平阳产业正以传统根基为底、以龙头集群为骨、以创新研发为核、以内贸外贸为翼，把一个个小单品做成大产业。

温州网讯 昨日下午，全市融媒体中心“走进平阳”主题采访活动举行。记者团先后走访温州智业包装有限公司、水头宠物小镇客厅、温州齐平宠物营养科技有限公司，探寻当地传统产业焕新的共同逻辑。

老底子长出新赛道

小单品做出大市场

塑编是萧江的老底子。在温州智业包装有限公司，生产厂长王良瀚带记者们穿过标准化厂房，指着生产线说：“这条年产20万吨节能环保型塑包生产线，2023年7月投产后，智能化、数字化水平明显提升。”作为萧江镇“雁阵计划”头雁企业，智业包装由晨光集团延链补链而来，集塑料包装生产、设计、研发、销售于一体。2020年申报省重大产业项目，总投资6.46亿元。2025年产值10.18亿元，成为平阳第二家产值超10亿元的新材料企业。

宠物产业同样从水头“一张皮”起家。在水头宠物小镇客厅，工作人员郑一鸣介绍，小镇客厅与佩蒂、源飞两大宠物用品企业相邻，分为三层：一楼用于宠物大赛选手休息，二楼集中展示，三楼设宠物主题餐厅。展览中心通过VR等技术展示平阳自然风光、宠物行业发展及宠物世界立体场景。“水头镇从‘一张皮’起步，如今宠物产业产值已超过50亿元，牵引绳占国内市场三分之一份额，‘它经济’案例入选浙江省文旅创新创优案例，CKU宠物冠军赛永久落户平阳。”郑一鸣说。

在温州齐平宠物营养科技有限公司，创始人朱招宠拿起一款狗咬胶产品对记者说：“别小看这根咬胶，它远销欧美、东南亚的十几个国家和地区。”该公司位于南雁镇溪南村，专业生产狗咬胶及宠物肉类食品，集研发、生产、销售、服务于一体。

龙头引领链式集群

创新驱动内外贸并举

两个产业的共同点，在于龙头引领、链式集群。智业包装是萧江镇“雁阵计划”头雁企业，背后有晨光集团延链补链；水头则有佩蒂、源飞两大宠物用品企业，加上周边南雁镇齐平宠物营养等出口企业，形成从原料、加工到品牌、出口的产业链。一个“头雁”带一群企业，一个客厅串起一条链，这是平阳产业的共同打法。

创新驱动是另一条共同主线。在智业包装，王良瀚对记者说：“传统塑编不能只靠量，还是要靠专利和标准。”2025年企业研发经费3577.8万元，占销售收入的3.43%，新增国家专利2项，产品供应益海嘉里金龙鱼、三棵树涂料、莲花健康等龙头企业。

在齐平宠物营养科技有限公司，朱招宠说，平阳原来的制革业非常发达，但多限于头层牛皮开发，其他层边角料利用率低，污染也重。随着宠物行业发展，平阳从制革行业转换赛道，将牛皮、猪皮废料二次开发，变成附加值更高的“宝贝”。该公司一款国家专利烟熏猪皮宠物咬胶，深受国外用户好评，并借此打开欧美市场。刚推出的第一年，该款产品就实现外贸销售额1500万美元。从内销到外贸，从代工到专利，从制造到标准，平阳产业正在同一方向上爬坡。

政企协同产城融合

平台文旅放大品牌

萧江拥有“中国塑料编织城”“中国塑编之都”等称号，是全国最大塑编生产基地。平阳重构“一区六园”布局，建成塑编产业园9个，推动260余家企业入园，并以产城融合提升城市品质，支撑产业集聚。

宠物产业以赛事文旅和直播平台放大声量。水头宠物小镇会客厅设固定直播间，全年运营，聚集87个宠物品牌。平阳以“宠爱平阳”为核心IP，连续举办宠爱嘉年华，依托CKU宠物冠军赛永久落户优势，形成“以赛促游、以游聚客、以客兴产”循环，获中国宠物用品出口基地等三张“国字号”金名片。

两者路径不同，逻辑相通：以平台聚资源，以品牌拓市场，以产城融合留住人和产业。

从“一只袋”到“一根绳”，平阳产业正以传统根基为底、以龙头集群为骨、以创新研发为核、以内贸外贸为翼，把一个个小单品做成大产业。

来 源：温州日报

原标题： 从“一只袋”到“一根绳” 看平阳传统产业如何转型升级

记者 黄伟 平阳融媒记者 赵哲璐 孙慧慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com