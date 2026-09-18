温医大阿坝光明行三天已为127名患者点亮明眸

温州都市报 2026-09-18 08:54:00

“眼睛亮了，天亮了！”“眼睛亮了，我能把日子过得更好。”9月15日至17日，2026温州医科大学“川藏青健康光明工程”阿坝行活动中，温医大附属眼视光医院医疗队，帮助金川县、黑水县127名白内障患者重见光明。

重获光明的阿婆当场向马慧香医生竖起大拇指

温州网讯 山川不语，光明有声。

“眼睛亮了，天亮了！”“眼睛亮了，我能把日子过得更好。”9月15日至17日，2026温州医科大学“川藏青健康光明工程”阿坝行活动中，温医大附属眼视光医院医疗队，帮助金川县、黑水县127名白内障患者重见光明。

一幕幕温暖治愈的瞬间，在高原大地接续上演。此次公益白内障手术将持续至9月20日。

耄耋老人两度重明

山海大爱岁岁赴约

83岁的梁阿婆，是本次金川光明行首位受益患者。一辈子务农的她常年受眼疾困扰，视野昏暗，晚年生活备受影响。

2024年8月，温医大光明行团队走进四川时，曾为梁阿婆实施右眼白内障手术；时隔两年，这次温医大附属眼视光医院主任医师李瑾主刀，为她实施左眼手术。16日复查显示，老人视力恢复至0.6。重获光明的梁阿婆，当场向李瑾竖起大拇指，点赞温州医生跨越山海送光明。

77岁的金川县河东乡回族老人岳阿婆，同样两度受益于“川藏青健康光明工程”。去年9月，她在阿坝州人民医院完成左眼白内障手术。这次由温医大附属眼视光医院主任医师马慧香为她实施右眼手术。术前岳阿婆右眼视力不足0.2，重度白内障遮挡视线。整台手术仅耗时8分钟，精准利落。双眼复明的岳阿婆说，眼睛能看见了，能干些农活，帮忙带带小孩，心里也踏实了。

精准攻克复杂眼病

患者重拾生活底气

63岁河东乡村民王阿婆，平日耕种两亩地，饲养猪、牛等，可双眼视力长期不足0.15，且合并右眼泪道堵塞，繁重农活常常力不从心。马慧香评估病情后，精细完成手术，帮助王阿婆走出昏暗“视界”。王阿婆笑着说：“眼睛治好了，以后能多种地、多养猪，日子会过得更好。”

82岁的彭阿婆被白内障纠缠多年，术前左眼仅存指数视力，右眼视力不足 0.1，双眼晶体完全混浊，起居全靠子女照料。这次光明行医疗队为她实施左眼白内障手术，短短数分钟驱散多年阴霾。

68岁藏族杨阿婆和老伴守着十余亩田地，耕种玉米、土豆。眼疾曾让她右眼只剩光感、左眼视力仅0.2，田间劳作举步维艰。手术完成后，老人激动地说，以后可以好好种地，好好养家了。

86岁藏族吴阿公的病例尤为棘手。术前他右眼仅存光感，左眼只有指数视力，双眼白内障完全成熟，角膜条件差，手术难度远超普通病例。马慧香花费两倍于常规手术的时间精细操作，最终为老人点亮眼眸。

白衣铁军高原鏖战

连轴坚守不负期盼

众多患者重见光明的背后，是温医大光明行医疗队极致的付出与坚守。

高原患者大多是高龄老人，多伴有全白、硬核白内障，角膜条件差，还合并多种眼病，手术耗时长、难度高。

9月14日晚上10时，医疗队抵达金川，顾不上休整，全员进驻医院，核对设备、梳理流程、完善术前预案，一直忙碌到次日凌晨1时多。短暂休息几小时后，早上8时，队员们准时上岗投入手术。9月16日、17日，手术开始时间更提前到早晨7时多。

三天来，手术一台接着一台，累计完成127例手术。每天，队员们忙到下午1时才抽空吃午饭，匆匆用餐后，又立刻重返手术台。当天手术结束，队员们还要连夜复盘病例、研讨诊疗方案，安排次日工作，常常忙到夜里10时。

此外，医疗队不给当地增添负担，队员晚餐全部自行解决，以朴素坚守诠释医者仁心。

多方力量携手守护

微光汇聚高原星河

为了高质量完成此次高原救治任务，温医大附属眼视光医院派出了顶尖公益阵容：

由温医大眼视光医学部主任吕帆教授带队，温医大眼视光学院执行院长胡亮、温医大附属眼视光医院副院长陈绮等牵头，温医大附属眼视光医院公益医疗处主任木霄挺、副主任李苗苗，特检临床中心主任颜文韬，主任医师李瑾、马慧香、宫贤惠、王毓琴，主治医师喻芳，手术室护士长张佩华、病区护士长张茜等20余名骨干医护参与。其中宫贤惠、王毓琴等人被派驻黑水县送光明。

团队各岗位默契配合：李瑾、马慧香、喻芳在金川县人民医院开展手术；颜文韬携带先进设备，带领医生林施施、学生与志愿者负责术前特检，凭借眼科扫频光学生物测量仪精准测算眼部参数；海外在读学子吴亚博主动随队担任志愿者，进入手术室全程配合主任医师；张佩华统筹调度，患者消毒、接送、术中配合等工作亲力亲为；张茜负责泪道冲洗等术前护理，细心守护每一位就诊老人。

与此同时，中国狮子联会惠润服务队（浙江）、仁心公益志愿者包向阳、肖士丰等人参与本次志愿服务，多方力量携手守护高原群众眼健康。

医者千里奔赴，点亮万千眼眸。阿坝州卫健委相关负责人评价，温医大光明行团队年年跨越山海，把国家级优质眼科资源送到阿坝百姓家门口，切实破解高原群众看眼病难、寻名医难的民生痛点。一例例暖心手术，一次次无私付出，正是浙阿东西部协作、民族团结、山海情深最生动的见证。

来 源：温州都市报

原标题： 温医大阿坝光明行三天已为127名患者点亮明眸

记者 陈忠

本文转自：温州新闻网 66wz.com