温州都市报 2026-09-18 08:57:52

一个隐藏在平阳普通民房内的工作室，靠着几台电脑远程操控着数万张“幽灵”手机卡，不到一年时间竟为境外赌博平台非法结算资金超4000万元。日前，3名涉案人被法院判处有期徒刑二年二个月至五年四个月不等，并处5.5万元至56万元不等罚金。

温州网讯 一个隐藏在平阳普通民房内的工作室，靠着几台电脑远程操控着数万张“幽灵”手机卡，不到一年时间竟为境外赌博平台非法结算资金超4000万元。日前，3名涉案人被法院判处有期徒刑二年二个月至五年四个月不等，并处5.5万元至56万元不等罚金。

居民楼里的“资金清洗站”

2023年6月，平阳县公安局网安大队在工作中发现线索，辖区某处民房内有人利用大量手机卡进行异常操作。警方随后在辖区一处出租屋内，抓获正在操作电脑的犯罪嫌疑人张某甲、王某某。

据主犯张某甲供述，他偶然在境外聊天软件上接触到了“卡密核销”灰产，为获取更多利润，搭建了一套具有代收代付功能的非法支付系统，拉拢王某某负责技术维护、张某乙专司销赃，三人组建起了一个“地下资金结算工作室”。

当赌客在非法赌博网站点击“充值”时，页面会弹出一个看似向运营商购买话费卡的链接。一旦赌客付款，张某甲团伙的设备会在瞬间拦截交易并截获生成的卡密。与此同时，赌博平台后台接收到“支付成功”的信号，立刻在赌客的游戏账户中增加相应的积分额度。赌客虽然没拿到实体卡密，但看到账户余额上涨，便以为充值成功，继续进行赌博。

随后，张某乙将这些截获的海量卡密低价抛售换现，再将所得资金兑换成泰达币（USDT）等虚拟货币，经过多层转账，最终将资金输送给境外赌博集团。至此，一笔笔赌资便披着“正常交易”的外衣，在三人的配合下完成了跨境转移。

四万张“幽灵手机卡”从何而来？

为了维持这条资金通道的运转，张某甲团伙需要消耗海量的实名认证手机卡来接收验证码。据查，该团伙在不到一年的时间里，使用的实名手机卡号多达4万余个，产生的验证码短信超过64万条。

这些手机卡从何而来？办案检察官在审查中发现，这背后是一条触目惊心的公民个人信息泄露链条。警方抽样调查了部分涉案号码的机主，发现许多人根本不知道自己名下多出了这张电话卡，或者卡片早已丢失却被他人恶意注册用于接码。

上游“养卡窝点”通过非法手段获取或伪造他人身份信息，批量开立手机卡，并把它们插进一种能同时操控上百张卡的特殊设备——猫池里，24小时待命接收验证码。张某甲等人则按月支付租金，租用这些“僵尸卡”的使用权。

“每一个验证码，都对应着一次公民个人信息的非法使用。”办案检察官指出。张某甲团伙明知这些手机卡来源非法，仍付费购买验证码服务，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。经统计，该案涉及非法获取公民个人信息数量巨大，情节特别严重。

“合法外衣”下的非法经营真相

案件移送审查起诉初期，公安机关主要以涉嫌侵犯公民个人信息罪提请批捕。然而，承办人在深入审查资金流向和作案模式后，察觉到该案不仅仅是简单的信息买卖。

“表面上看，他们在买卖话费卡；实质上，他们是在未经国家主管部门批准的情况下，非法从事资金支付结算业务。”承办检察官分析道。张某甲团伙利用运营商的系统漏洞，将正常的“话费充值”异化为资金归集工具，通过“法币—话费卡密—虚拟货币”的复杂转换，帮助上游犯罪转移巨额资金，其功能等同于地下的“第四方支付平台”。

针对这一新型犯罪形态，办案组通过调取微信聊天记录、EXCEL账本、虚拟钱包流水等客观证据，厘清了从“赌客付款”到“卡密生成”，再到“USDT回流”的全流程。经查，该团伙非法结算资金高达4498万余元，其中张某甲个人获利56万余元，王某某获利4.78万元，张某乙获利4.5万余元。

犯罪分子利用虚拟货币难以追踪的特性，试图切断资金链路，但其非法从事资金支付结算业务的本质无法掩盖。最终，平阳县人民检察院以侵犯公民个人信息罪、非法经营罪对张某甲、王某某、张某乙提起公诉。法院经审理全部采纳检察机关指控意见，做出上述判决。目前判决已生效。

来 源：温州都市报

原标题： 平阳这起案件揭开“幽灵手机卡”黑色链条

通讯员 曹璇 俞沁 记者 吴祖坚

本文转自：温州新闻网 66wz.com