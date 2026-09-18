温州都市报 2026-09-18 09:09:08

10月13日至18日，2026温州接励城市喜剧节以鹿城为主场，连续6天推出20多场活动，何广智、付航等60多组国内喜剧演员将悉数登场，为观众带来欢声笑语。相关演出于9月17日18:00起在大麦网、猫眼等平台开票。

温州网讯 10月13日至18日，2026温州接励城市喜剧节以鹿城为主场，连续6天推出20多场活动，何广智、付航等60多组国内喜剧演员将悉数登场，为观众带来欢声笑语。相关演出于9月17日18:00起在大麦网、猫眼等平台开票。

本次喜剧节由温州市委宣传部指导，鹿城区委宣传部、鹿城区文广旅体局、蒲鞋市街道等单位协同支持。活动在鹿城“双井坊”烟火文旅街区、温州东南剧院、双井坊过载小剧场等联动展开，辐射五马街、南塘、光影码头等热门文旅区域，形成“一核多点、全城欢笑”的喜剧氛围，打造温州首个以喜剧为核心的文旅超级IP。

喜剧节共设“喜剧展演”“喜剧嘉年华”“喜剧街巷市集”“喜剧大咖对话”四大单元，涵盖演出、街头巡游、主题市集与深度对谈等内容。脱口秀、新喜剧、漫才、专场演出将轮番上演，何广智、付航、嘻哈等来自《脱口秀和Ta的朋友们》《喜剧之王单口季》《脱口秀大会》等热门节目的演员，将带来风格各异的爆笑现场，打造集演出、互动、美食、文创于一体的沉浸式喜剧体验。

届时，双井坊街区将变身“喜剧主题乐园”，喜剧装置艺术、灯光影像展、街头巡游表演贯穿全程，游客可边逛边看、边吃边笑，在轻松氛围中感受温州文化与喜剧艺术的巧妙融合；喜剧演员将化身“非常NPC”，走出剧场、走进人群，与观众即兴互动；喜剧大咖对话则以播客形式，邀请演员、编剧、媒体人围绕热门喜剧话题展开交流，探讨喜剧的社会价值与艺术表达。

温州接励城市喜剧节不仅是演出盛宴，更是城市文化气质的集中展示， 前两届喜剧节共吸引游客超30万人次。通过“喜剧+文旅”的融合模式，温州正以年轻、开放、幽默的姿态，打造年轻人向往的旅游目的地。

来 源：温州都市报

原标题： 鹿城将变身“喜剧主题乐园” 60多组喜剧演员登场演出

记者 叶锋

本文转自：温州新闻网 66wz.com