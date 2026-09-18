人民日报 2026-09-18 09:15:03

开学季温暖鲜活的场景，映照我国特殊教育稳步前行。

医生驻校、康复师进班，把教育、医疗、康复三件事“装”进同一栋楼；在家门口设办学点，方便乡村特殊儿童就近入学……开学季温暖鲜活的场景，映照我国特殊教育稳步前行。

让每个孩子都拥有一张稳稳的课桌，需要温暖有力的托举。前不久，教育部等七部门联合印发《特殊教育发展提升“十五五”行动计划》，明确提出“到2030年，适龄残疾儿童义务教育入学率巩固在97%以上”。

经过多年不懈努力，我国残疾儿童义务教育入学率已达97%。从县城特教学校扩容增位，到乡镇办学点落地开花，再到送教上门不落深山村庄，广袤大地上，一个个就学堵点被打通，一张全覆盖的控辍保学网不断织密织牢。

立起一张课桌容易，立得稳、立得久则面临现实考验。在这个意义上，从“达到”到“巩固”，彰显从“有没有”到“稳不稳”“好不好”的发展之变，仰赖更有力的支撑。

不仅“有学上”，还要“上好学”。办好特殊教育，不止于课堂。山东潍坊，“医康教”拧成一股绳，将残疾儿童早期筛查、康复训练与学前教育有机结合。福建泉州，学校为特教学生开设摄影、电商、陶艺等课程，让孩子掌握一技之长、积累职业技能。延伸关心关爱链条，向前设置康复干预的起点，向后铺展成长成才的道路，都是推进特殊教育事业的题中应有之义。

护航全生命周期，需攥指成拳。因地制宜推动跨部门联动、大数据畅通、家校社协同，着力破解特殊学生上学与康复难兼顾等难题，推进残疾学生职业教育和就业衔接发展，离不开众智众力。整合资源、加强联动，才能让孩子们享有安心环境，边学习、边康复、边成长。

教育的核心是育人，既要实现“有人教”，还要追求“教得好”。眼下，一些地方完善了特教校舍等“硬件”，却面临师资缺口大、专业能力较弱等“软件”问题，尤其是基层岗位招人难、留人难。未来，应扩大师资供给、加强人才培养、完善待遇保障、畅通职业发展道路，让特教从业者更有尊严、更有奔头。

也应善用科技赋能。比如，重庆师范大学发布全国首个面向特殊儿童教育康复领域的大模型，浙江杭州杨绫子学校应用人工智能学伴“绫小智”主动向孩子们发起对话。精准发力，积极探索人工智能技术融入特殊教育的路径，有助于更好补短板，助力孩子快乐成长。

孩子们“进得去”学校是第一步，长远来看，还要关注能否“融得进”集体和社会。一些进入普通学校的特殊学生停留在物理层面的“随班就座”，并未达成真正的“随班就读”；部分残障儿童难以融入学校、社区，更不必说广阔的公共生活；“星星的孩子”们长大后，可能因社会适应能力弱而面临就业难、留岗难等问题……

“十五五”规划纲要提出：“健全特殊教育、专门教育保障机制。”从学校、家庭到社会，都应用善意搭建理解和信任的桥梁，不断完善特殊教育保障机制，加快建设高质量特殊教育体系，推动特殊教育朝着优质、融合、普惠的方向迈进，让更多孩子感受到关爱、得到滋养。

发展特殊教育，照见“一个都不能少”的价值底色，丈量社会文明的水位。愿每一个“不一样”的孩子，都能被看见、被照亮、被托举，同样拥有人生出彩的机会。

作者：余 璇

原标题：让“不一样”的孩子同样出彩（人民时评）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com