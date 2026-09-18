人民日报 2026-09-18 09:15:57

每一处细微优化，每一项政策落地，都是治理能力的提升，也是对发展福祉的增进

跑医院的次数多了，不免有这样的感觉：在挂号窗口前，在检查通道中，在候诊长椅上，时间被切成分秒，又被情绪拉长。前不久，医院里的两段对话，让人印象深刻。

一段对话在诊室外，是几位患者和家属的交流。一位家属向其他人分享就诊经验：先通过互联网医院问诊，请医生开好基本检查单，检查后带着结果再来看病，省时省力少折腾。

一段对话在诊室里，是医患问答。患者带着在外地拍的片子来咨询，担心医生不给看，于是问“还要再拍吗”。医生答得干脆，“只要拍得合格、看得清楚，不用重拍”。

看似日常的就医“切片”，与时间息息相关，一定程度上映照出健康中国的发展变迁。从以前的“等、靠、问”变为技术赋能、高效面诊，我国健康事业高质量发展正悄然重塑人们的诊疗体验。

这首先是一场关于“减法”的实践。减什么？减重复之劳，减辗转之苦，减信息之隔，进而减医患间的信任之耗。那位家属分享的经验，不是个体智慧的灵光，而是制度设计落地生根的回响。

远程问诊，电子处方，检查检验结果互认，医联体，医保异地备案……医改持续推进，医疗服务水平不断提升，在很大程度上打破了传统医疗方式的时空限制。重构诊疗方式的背后，是制度在为百姓“减负”，技术在为流程“瘦身”。这种“减”，减得有章法、减得有力度、减得有温度，也实现了改革破壁、资源普惠，推动公共服务从“有”向“优”、从“不均”向“均衡”蝶变。

做“减法”绝非终点，而是要同步做一次更高阶的“加法”。诊室内那句干脆的“不用重拍”，表面是技术判定，内里却是价值判断。这彰显的是医者素养与职业操守，展现的是医改沉淀下来的制度成效。

以检查检验结果互认为例，之所以能从纸面走向诊室，靠的不仅仅是医生个人的专业与善意，更是国家以标准为尺、以数据为链、以责任为锚的系统性“加法”。比如，各级医疗机构的设备更完善、检查检验质控标准更统一、医务人员的专业能力更过硬等。这些“加”，加的是制度供给的厚度、治理能力的精度，更是以人民为中心的发展思想在健康领域的深刻体现。

进一步深思，无论“网上问诊”还是“不用重拍”，都共同指向关于健康的时间观。过去就诊，很多环节颇为耗时；如今，时间被重新定义，前置问诊用碎片化时间集合健康信息，结果互认缩短从等待到临床决策的时间。这种对“健康时间”的珍视与配置，恰是高质量发展在民生领域的写照。

中国式现代化，民生为大。习近平总书记强调：“人民健康是民族昌盛和国家强盛的重要标志。”诊室内外的两段对话，让人感受到的不仅是个体就医体验的改善，更是一个超大规模人口国家如何以制度创新破解资源错配、以技术向善弥合服务鸿沟、以理念更新校准发展坐标的努力。我们的国家很大，人口众多，需求多元，包括健康领域在内的民生福祉，想要得到持续改善，没有一蹴而就的捷径，必须循序渐进、精准发力。只有看到资源分配还不均衡、服务能力有待提升、服务精细化仍有不足等问题，才能更有的放矢地破题解难。每一处细微优化，每一项政策落地，都是治理能力的提升，也是对发展福祉的增进。

有人说，病痛是让人无助的苦，而技术红利、制度暖意与医者仁心的交汇，恰恰给予我们对抗苦难的温暖力量。我们相信，健康中国的民生地基，正由无数踏实而温热的“减”与“加”，筑得更加牢固；更相信，中国式现代化的发展大厦，也正因有无数坚实的地基，在拔节向上中攀高挺立。

作者：李洪兴

原标题：感悟踏实而温热的“减”与“加”（评论员观察）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com